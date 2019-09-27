台南總預算府會意見迥異 高思博：宜先考量偏鄉需求

▲市政聯盟理事長高思博建議，台南市2020年度總預算府會雙方應以偏鄉需求列為優先考量，再經過充分協商，決議出合宜的額度。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市2020年度總預算進入審議階段，但府會的見解仍有落差，市政倡議發展聯盟，在廣播節目中深入探討後，建議府會雙方應以偏鄉需求列為優先考量，再經過充分協商，決議出合宜的額度。

市政聯盟理事長高思博指出，台南市議會對於總預算的態度，從過去的被動式審議，今年增加主動式的建議，年初曾向市府提議增加編列基層人員的福利費用，但義消救災協勤費1548萬元、台南市9660位鄰長每月工作津貼2000元都未列入，市府僅列每位義消40元勤代金及購置第2套歐式消防衣，以及鄰長中秋慰勞金1000元。

台南市議長郭信良認為議會意見未獲尊重，忠告預算審查將遭遇困難，要求市府重擬總預算。另外教育界和民意代表認為百人以下小校教科書及學校營養午餐免費政策已不切實際，應該調整，明年度總預算應取消或全面補助。

高思博在「爆報台南」節目中分析指出，這次府會雙方對於總預算爭議各有見解，關鍵在於施政優先順序的落差，有如切割大餅，應該妥善分配，不宜意氣用事，市府應該重視台南施政總是在六都排名墊底的事實，力求振作，議員也無須以較低額的預算杯葛或卡住整體預算，雙方多協商合適的預算順序。

高思博進一步認為，鄰長福利和義消津貼都屬於人事費用，為基層施政重要一環，事關士氣，市府不宜忽略，但順序是在偏鄉需求之後，因為孩童的教育和成長不能等候。

前安南區土城聖母廟慈善會執行長陳麗旭，在這次節目受訪，分享提供當地數十位中低收入孩童營養午餐等服務的所見所聞，強調受助者深受激勵，有效提振求學的動力，驗證了偏鄉教育需求非常重要，高思博因此呼籲府會雙審議明年度預算務必多協商。