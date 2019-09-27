遭指「大哥的女人」…張淑晶嘆「爸爸想安樂死」　對周刊連環告敗訴

▲張淑晶8月30日到北院開庭時，痛訴周刊不實報導害父親「想安樂死」，北院9月27日判她敗訴，不知這「充滿挫折」的人生，還要持續到甚麼時候。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

時報周刊於2016年8月，在2007期雜誌封面刊載「惡房東張淑晶天道盟大哥的女人」，並指張淑晶有「侵占、毒品、背信、妨害自由、恐嚇、詐欺、重利、傷害」等前科，引起張淑晶不滿提告，高院於2019年3月判張勝訴。張淑晶認時報周刊縱容記者不實報導，依3月時勝訴結果，要求「時報」要在各大媒體頭版登道歉啟事，並求償11萬元，北院9月27日判張淑晶敗訴。

據判決，求償1萬元部分，張淑晶依照2016年8月5日時報周刊2007期內容，於2019年7月8日提出訴訟，已超過2年追訴時間，且在先前連帶債務人已在強制執行中清償完畢；求償10萬部分，張淑晶已於2019年5月8日對相同事實、相同被告提出訴訟，顯然是重複起訴，至於張淑晶要求「時報」要在各大媒體頭版刊登道歉啟事，法院認為要求無理，予以駁回。

惡房東張淑晶坑殺房客事件曝光後，受社會大眾批判，時報周刊2016年8月5日發行的2007期中，更「深入報導」指張淑晶有多項前科，並提到「她（張）的前男友是天道盟大哥，張淑晶正是江湖兄弟口中的『阿嫂』，難怪行事如此狠辣云云」；法院調查後，發現上開刑事紀錄，當時經檢察官不起訴處分。但報導一出經多家媒體轉載，更讓張淑晶「黑上加黑」，她於8月30日出庭時沉痛表示，住院的父親因周刊對她的不實報導，受人指指點點，甚至一度放棄治療「想安樂死」，張淑晶照顧父親之餘仍熱衷訴訟，充滿「挑戰」的日子看來還得持續一段時間。

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