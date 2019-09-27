挺韓議員哭訴手被砸　網友秒抓包：被政治耽擱的演員

▲李雅靜控訴手被砸傷。（圖／記者洪靖宜攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜26日出席施政報告與質詢，但民進黨與國民黨議員爆發激烈衝突，其中國民黨議員李雅靜手被杯子砸傷而包紮起來。李雅靜27日上陣質詢，卻被網友發現右手的傷竟消失。

藍綠議員26日在議會爆發肢體衝突，不少人在過程中掛彩，國民黨議員也召開記者會反擊。會中，陳美雅眼眶泛紅並控訴，民進黨議員高閔琳先對她作人身攻擊，兩人發生衝突，而她的右手被咖啡杯砸傷而包紮起來，當下手的骨頭都是麻的，希望民進黨議員就事論事。

李雅靜27日質詢，卻被發現右手的傷消失了。有網友拿出兩天質詢的照片做對比，並在李雅靜的臉書粉專留言「議員請問你藥膏哪裡買的，手好的好快」、「被政治耽擱的演員？」、「想必妳是練武奇才，復原速度神速」、「手如何可以24小時內好起來…要不要教教我啊」

不過，也有支持者留言鼓勵，「為高雄打拼辛苦了」、「鳳山人挺妳，加油，戰到底！」、「雅靜辛苦了！」、「謝謝你，雅靜議員的努力，鄉親支持妳！」、「議員祝福妳早日康復！」、「今天我也去旁聽了！妳相當棒！祝早日康復！」

▲眼尖網友發現，才過一天李雅靜的手好了。（圖／翻攝李雅靜臉書，下同）

▲引來部分網友謾罵，但也有人持不同看法。

▲網友反應兩極。

▲仍有不少支持者加油打氣。