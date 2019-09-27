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慢車新制10／1上路罰很多！超速、未戴安全帽、「酒騎」通通罰

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▲慢車新制10／1上路，花蓮縣警察局將實施「全國同步執行違反電動自行車處罰新規定專案勤務」。（圖／花蓮縣政府提供）

慢車新制10／1上路，花蓮縣警察局將實施「全國同步執行違反電動自行車處罰新規定專案勤務」。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

自行車包含腳踏自行車、電動自行車及電動輔助自行車，做為交通工具數量有逐年增加之趨勢，但是一般民眾認為騎乘自行車無須遵守交通法規限制，導致自行車交通事故頻傳，為有效防制自行車違規所衍生之交通事故，「道路交通管理處罰條例」針對自行車部分條文修正，將於10月1日正式上路施行。

究竟有哪些慢車違規新制實施呢？以下為大家整理出來：
擅自變更規格罰鍰：電動自行車於道路行駛或使用，擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，處電動自行車所有人新台幣1,800元以上5,400元以下罰鍰。
新增超速罰鍰：電動自行車於道路行駛或使用，行駛速率超過型式審驗合格允許之最大行駛速率每小時25公里者，處電動自行車駕駛人新台幣900以上1,800百元以下罰鍰。
新增未依規定戴安全帽罰鍰：電動自行車駕駛人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣300元罰鍰。
新增未禮讓視覺功能障礙者罰鍰：慢車駕駛人行近行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，處新台幣600以上1,200元以下罰鍰。若有同條第1項第5款或第8款之情形，導致視覺功能障礙者受傷或死亡者，處新台幣1,200元以上2,400元以下罰鍰。
新增腳踏自行車及電動輔助自行車駕駛人附載幼童處罰規定，有下列情形之一者，處新台幣300元以上600元以下罰鍰：駕駛人未滿十八歲。
附載之幼童年齡或體重超過規定。
不依規定使用合格之兒童座椅、腳踏自行車或電動輔助自行車。
未依規定附載幼童。

花蓮縣警察局提醒，駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準者，處新台幣600元以上1,200元以下罰鍰。拒絕接受前項測試之檢定者，處新台幣2,400元罰鍰。
酒後騎乘電動（輔助）自行車呼氣酒精濃度只要達0.25mg/l，即涉及刑法公共危險罪，若發生車禍，呼氣酒測試值達0.15MG/L，仍須依刑法185條之3公共危險罪移送，呼籲民眾不要以身試法。

花蓮縣警察局為因應慢車新法施行，將於10月1日至31日為期1個月，規劃實施「全國同步執行違反電動自行車處罰新規定專案勤務」，針對轄內易發生電動自行車行車肇事之違規熱點、路線，彈性規劃勤務，並加強自行車用路安全宣導。

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