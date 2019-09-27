台南南關線工業區聯合造勢挺柱　人瑞書法大師預祝馬到成功

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱，前往台南市仁德區，出席南關線工業區舉辦的「挺柱造勢聯誼餐敘」，國寶級書法大師王錫圭，親自到場並致贈洪秀柱象徵一馬當先、馬到成功的墨寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委參選人洪秀柱，9月27日前往台南市仁德區，出席南關線工業區舉辦的「挺柱造勢聯誼餐敘」，現場除了工業區各廠家代表熱烈歡迎外，也不斷響起支持者吶喊「衝破南關、柱守台灣」的口號。

洪秀柱表示，台南長期陷於水患，雖然民進黨近20多年的執政，提撥大量治水經費，卻被政治人物濫權濫用，導致始終無法有效改善。洪秀柱更稱，以前是「台灣錢淹腳目」，現在則是「台南水蓋巴度」！除探究成因是施政能力不佳以外，更因為民主機制20餘年無法在地發揮制衡之故。

洪秀柱也說，工業扮演區域的經濟命脈，政府是否有提供友善的措施、足夠的資源來輔導與協助，還是只會割稻尾、騙選票，這都是要讓大家一起思考的。2020不該只是愛台灣的口號比賽，更要選誰才是真正的愛台灣「好」！

現場除了工業區百餘業者代表出席外，前政務委員高思博、台南第五選區立法委員參選人蔡淑惠、南關線杜素吟及吳禹寰兩位議員也到場助陣；更期盼國民黨能在洪秀柱的參選下，帶起台南整體士氣，翻轉南部低迷選情，更呼籲大家一起拉票，讓柱姐的堅毅不拔、犧牲奉獻的精神能延續，為台南帶來更好的發展。

造勢會中高齡94歲的國寶級書法大師王錫圭，更是親自到場並致贈洪秀柱象徵一馬當先、馬到成功的墨寶，讓造勢現場頓時充滿感性與溫馨。