台灣基進穿喪服「迎接市長下班」！韓國瑜現身快閃…市議會門口暴動

記者洪靖宜、賴君欣、莊智勝／高雄報導

高雄市議會為期2天的第三屆第二次定期大會於27日下午落幕，但下午4時許，台灣基進成員前往高雄市議會外表達意見，台灣基進高雄黨部主委李欣翰更直言，讓議員透過抽籤的方式質詢，嚴重犧牲地方百姓的民意，「市民不可能忍受這樣大樂透式的質詢方式，既然這樣，我們就在這邊號召市民迎接市長下班，韓國瑜出來面對民意！」但晚間6點一到，韓國瑜步出議會後卻未多作停留，旋即離開現場。

▲台灣基進號召民眾在高雄市議會門口堵韓國瑜下班，怒嗆「出來面對」。（圖／記者賴君欣攝）

李欣翰指出，這2天議會透過「鴨霸」的方式護航韓國瑜，不但變相剝奪議員質詢權，還犧牲地方百姓的民意，「韓國瑜要破壞這個機制的話，那我們就用最直接的方式，告訴韓國瑜基層的民意，不能透過議員表達，我們直接說給你聽，韓國瑜出來面對！市長還落跑選總統，整天虎小（唬爛）、膨風，是高雄人的恥辱，更是全台恥辱，居然有這樣的政治人物，出現在台灣的社會裡，這2天質詢，高雄民主正式死亡！」

台灣基進組織部主任李雨蓁也表示，國民黨議員不顧高雄市民權益，一直在為韓國瑜護航，「請問是人民選你，還是韓國瑜選你，人民賦予你權力就是監督市長，結果你在做什麼？阻止民進黨議員？你們丟不丟臉？對得起高雄人民嗎？懇請高雄市民努力罷免韓國瑜，用盡全力罷免韓國瑜，市長下台、國民黨議員下台！」

▲台灣基進成員約在下午4時許抵達市議會門口。（圖／記者賴君欣攝）

台灣基進陳柏惟也表示，今天是懷抱著悲傷的心情，來到高雄哀悼，「不管大家對那議員質詢短短的15分鐘有什麼看法，今天韓國瑜敢在議會裡這樣做，未來在國會也這樣做，你能接受？如果你不認識民主，好好請教，我會教你，如果你要繼續裝行、繼續這樣下去，我會把你拉下來！」

除了台灣基進成員外，市議會門口也有韓國瑜支持者到場，情緒激動地直呼「沒水準、母湯見笑、這麼沒水準！我不能表示意見？讓壞人隨便說話，社會沒是非了嗎？」警方見狀後也立即築起人牆，將雙方人馬隔開，避免衝突發生。

時間接近下午6點，台灣基進成員站在議會門口，手中舉起標語，還有人身穿喪服、拿著「民主遺照」，現場傳來陣陣誦經聲，諷刺高雄民主已亡。

▲在韓國瑜下班前，眾人已經先換上喪服、拿著「民主遺照」，現場還播放誦經聲。（圖／記者賴君欣攝）

時間6點一到，市議會質詢結束，各局處首長緩緩走出議會大門，韓國瑜也在眾人擁護下現身，對於大門口台灣基進號召人民抗議並未多作裡會，旋即快步離開現場。而在韓國瑜現身後，現場立即群起鼓動，警方也火速架開雙方，避免台灣基進與韓粉爆發衝突。台灣基進成員見到韓國瑜走了後，激動大喊「不肯裡會市民意見，全台灣的恥辱，市長不好好幹，落跑去選總統，不敢面對，丟臉！下架韓國瑜、下架國民黨！」而人群中也有韓粉笑著大喊「下架基進黨！」場面十分混亂。

▼韓國瑜現身後現場立即開始躁動、推擠，場面相當混亂。（圖／記者賴君欣攝）