美軍雷根號航母航行南海　疑遭「7艘解放軍艦」包圍

▲美國海軍雷根號航空母艦。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國雷根號航母（USS Ronald Reagan，CVN-76）日前航行穿越南海水域，有國外消息指，雷根號周邊出現出現多艘身份不明軍艦，將雷根號團團包圍，大陸軍事微博帳號則稱，將雷根號包圍的是7艘解放軍軍艦，並稱美軍一度請求偵察機支援。

大陸微博帳號「浙中指揮長」24日貼出最新衛星照片指出，雷根號航母23日單艦於南海航行時，被至少7艘解放軍軍艦包圍（雲層下和水下不清楚），雷根號請求一架RC-135和一架P-8A偵察機救援。

國外網友「Duan Dang」也在推特上發表衛星照片說，雷根號23日航經南海時，周邊至少出現5艘不明軍艦。另據美國智庫「美國海軍研究所」（USNI）披露的軍艦動態消息，雷根號23日正在前往菲律賓海途中。

大陸國防部發言人任國強26日主持例行記者會時，沒有直接證實或否認此事，僅回應說，「美國航母編隊到南海炫耀武力，推動地區軍事化，我們對此堅決反對。我們要求美方切實尊重地區各國的安全關切，為南海和平穩定貢獻正能量。中國軍隊將認真履行自身的職責與使命，堅定捍衛國家主權與安全。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼大陸網友貼出衛星照片，指稱7艘解放軍艦包圍雷根號。（圖／翻攝自微博／浙中指揮長）



▼國外推特帳號也公布相關圖片。（圖／翻攝自Twitter／@duandang）

