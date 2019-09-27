台48年來首次「外交突破」 耿爽：小動作不光彩「貽笑大方」

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普（23日）出席紐約聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」活動，並發表演說，台北駐紐約經濟文化辦事處處長徐儷文也應邀出席。48年來，我方首次獲邀。對此，大陸外交部發言人耿爽回應，「所謂的外交突破，這種小動作很不光彩，貽笑大方。」

▲台灣駐紐約辦事處長徐儷文出席川普在聯合國大會演說。（圖／外交部）

台灣外交人員首次進入聯合國，這項消息也引起對岸高度關注。大陸外交部今天（27日）舉行例行記者會，有記者提問「台灣媒體報導，台北北駐紐約辦事機構人員日前進入聯合國總部，參加美國舉行的宗教問題相關會議，並稱是外交突破。請問中方有何評論? 」耿爽表示，「你提到的這場會議，是美國借聯合國場地舉行的一場邊會，根本不是聯合國的會議。台方人員以偷偷摸摸的方式混入聯合國，自損人格，還渲染說這是所謂的外交突破，這種小動作很不光彩，貽笑大方。」

▲台灣駐紐約辦事處長徐儷文出席川普在聯合國大會演說。（圖／外交部推特）

今年台灣在宗教自由方面的努力獲肯定，我國官方代表獲邀參加川普主持的「全球呼籲保護宗教自由」活動。聯合國直播影片拍到參與活動的徐儷文，坐在美國官員後二排，與川普長女、白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump），以及美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）、衛生部長阿札爾（Alex Azar）在同一畫面，至於徐儷文以何身分進入會場，我駐紐約辦事處與美國國務院尚未回應。

自從中華民國退出聯合國，我國代表沒有公開出席在聯合國總部舉行的正式會議，48年來打破困境，進入聯合國會場參與活動。耿爽說：「聯合國方面多次重申，堅持按照聯大第2758號決議處理台灣問題，廣大聯合國會員國也堅持一個中國原則。台灣政府的圖謀不會得逞。」