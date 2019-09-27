大陸人入境與台灣人一起騙上千萬　犯罪機房竟藏北市鬧區！

▲台北市鬧區商辦大樓內藏超大詐騙機房，檢警一口氣逮到68名犯嫌。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

台北市長安東路上的商辦大樓內竟藏超大詐騙機房！檢警鎖定該詐騙集團已多時，27日見時機成熟決定收網抄家，當場將68名犯嫌一口氣全逮捕！而犯嫌人數多到超乎檢警預測，可說是近年來北市破獲規模最大的詐騙集團機房。

據了解，有情資指出，某證券投顧公司出入可疑，檢警經調閱相關電信資訊後，懷疑是「詐騙機房」，於是根據IP位置尋線追查，研判藏匿在商辦大樓內的機房可能有10多人。刑事局偵二大隊抓準時機，出動數十人衝進機房逮人時，裏頭人數竟遠超過預估的6倍之多！有台灣人及大陸人，共68人，還查獲近百台電腦。

經查發現，涉案的10多名大陸人皆持觀光簽證來台，一入境就直接進機房，以投資未上市股票等名義電話攬客，與台灣人一起詐騙大陸人士，不法獲利至少達上千萬元！

詐騙集團主要幹部落網後辯稱，只是設網路平台，請投資專家上直播節目開講，向大陸民眾介紹當地A股上市公司，由會員自己決定是否在當地投資。

檢警將持續追查犯罪金流、確切非法所得以及到底是「假投資真詐騙」還是「假投資真吸金」，也不排除有台灣人受害，目前已將犯嫌移送台北地檢署複訊。

▼檢警破門逮人，當場查獲近百台電腦等贓證物 。（示意圖／記者陳崑福攝）

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