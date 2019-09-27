藍議員批「大港開幹」韓國瑜承諾依法辦理！再轟：貶低藝術兩字

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市議會昨(27日)進行市長韓國瑜的施政報告及答詢，有國民黨議員拿出台北市議員邱威傑（呱吉）曾在「大港開唱」爆粗口的影片，質疑「大港開唱變大港開幹」，韓國瑜則說「我覺得這不是藝術，如果界定成藝術已貶低藝術兩字」，韓國瑜也提到「先做個專案來研究調查，一定會依法辦理」。

▲韓國瑜市長施政報告。（圖／翻攝高雄市議會）

▲市議員李眉蓁。（圖／翻攝高雄市議會）

市議員李眉蓁質疑「大港開唱變大港開幹」，還撥是台北市議員邱威傑在大港開唱舞台上爆粗口的影片，甚至還有內褲套頭的動作，李眉蓁說「看了很錯愕，這麼不雅粗俗下流東西怎麼會在高雄，但大港開唱已是高雄流行音樂代名詞」。警察局長李永癸則說這已觸犯公然侮辱罪，法制局長吳秋麗則說也觸犯公然猥褻罪。

現場還特別請當時文化局代理局長王文翠列席，質疑但高市府文化局是指導單位，但這樣的節目表有無經過檢視，認為王文翠是否欠高雄市民一個道歉，王文翠表示會對相關活動契約做約束，對於影片中的內容也感覺到不妥，但都有先做討論和審查，以上屬「脫稿演出」。

後續市議員宋立彬，也播出滅火器主唱楊大正3月在演唱會上怒嗆三字經的表演影片，行政院副院長陳其邁到場支持的畫面。他對樂團演出台上罵三字經，就連家中九歲小孩也跟著影片學，讓他十分憂心。

▲市議員宋立彬。（圖／翻攝高雄市議會）

韓國瑜則說，對大港提出意見，個人觀察台灣價值就是保護中華民國憲政體制、熱愛傳統中華文化，堅定堅守民主自由，台灣人心軟善良，一句話「莫忘世上苦人多」，我樂意在工作崗位上持續推動台灣價值。

韓國瑜補充「剛看到的大港開唱影片，我感慨的不是被批判和攻擊，我覺得這不是藝術，如果界定成藝術已貶低藝術兩字，學好三年、學壞三天，魔鬼的誘惑多麼巨大，把年輕人帶到複雜充滿誘惑感官的世界，類似這樣粗俗不入流、甚至下流的演出卻自定為藝術，我覺得是非常危險的」。

國民黨市議員李眉蓁、邱于軒要求在場警察局及法制局應針對畫面觸法內容，立即偵辦，後續面對市議員陳麗娜也提出相關問題，韓國瑜也提到影片曝光後有很多家長反彈，韓國瑜承諾，「先讓我們做個專案來研究調查，如果的確是有違反不管是公然侮辱、社福法、兒少法等等，我們一定會依法辦理的」。

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