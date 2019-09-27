弟弟過世...她傳簡訊止思念！半年後竟收回音　「暖心後續」曝光網淚崩　

實習記者陳妙津／綜合報導

面對親朋好友過世往往是許多人走不出來的人生難題，有些人會寄情在和至親有關的事物中，希望多少能沖淡思念。國外有一名女網友在《Reddit》PO文表示，自從弟弟在3月過世後，她只要一想對方就會傳簡訊到弟弟手機，至今已持續半年，沒想到最近竟收到簡訊回覆，讓她相當驚喜。

女網友 ruthless0903在《Reddit》分享自己近日遇到最暖心的事，她親愛的弟弟已去世6個月，每當回憶起對方，忍不住思念時，她就會習慣性地打簡訊傾訴自己如何想念，再把簡訊傳至過世弟弟的手機。

某天她又傳了封簡訊，「我真的好想你，天啊，事情怎麼變這樣了」，卻收到意料之外的回覆「我很遺憾妳失去了對妳來說很重要的人，不過妳可能傳錯號碼了」， ruthless0903才知道電話號碼已經有了新主人，便誠實告知對方這是過世弟弟的手機，她這樣做只是希望假裝弟弟仍能聽見自己說話，並向新主人道歉。

▲原PO收到過世半年的弟弟手機傳來回覆簡訊相當意外。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



好在對方聽聞後並不介意，反而說「不用抱歉，有時候這樣做能幫助我們更記住與他們美好的回憶，儘管我們互不相識，但我理解妳的心情，因為我表姊妹也狀況不佳，隨時可能離開，妳可以隨時和我訴苦，給你滿滿祝福。」體貼的回覆也讓知道號碼有新主人而失落的原PO感到被安慰。

網友們看了也大受感動，紛紛回覆安慰原PO，並稱讚陌生人的體貼與友善。也有不少人分享自己思念至親的回憶，「我懂，我的老答錄機上還有媽媽發來的語音」、「有個朋友數年前過世了，我到現在還捨不得刪掉她的號碼」、「我有次不小心弄丟了手機，裡面有過世女友留下的簡訊，到現在都還很難過」、「媽媽過世後，我每換一次手機還是會把她的號碼儲存進去」。

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