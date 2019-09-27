大港開唱爆粗口！韓國瑜剛批呱吉「粗俗下流」　今再怒斥滅火器「貶低藝術」

地方中心／高雄報導

高雄市議會連2天開議，市長韓國瑜26日因看了國民黨團播放台北市議員邱威傑（呱吉）在台上大爆粗口的畫面而痛批「粗俗下流」，27日國民黨團再度拿出呱吉與滅火器在大港開唱表演的畫面，而韓國瑜見了後，再度砲轟「貶低藝術」，並表示自己未來會與市民一起高雄充滿文明和文化。

▲韓國瑜26日怒批呱吉「下流」，今在轟滅火器「貶低藝術」。（圖／記者賴君欣攝）

邱于軒26日在議會內播放呱吉在「大港開唱」的片段，影片中呱吉站在舞台上大爆粗口，甚至還嘲諷韓國瑜神似男性生殖器「X頭」，讓韓國瑜看了直批，「沒想到內容會這麼粗俗、下流不堪，這已經不是藝術了！」

繼26日的事件之後，邱于軒與李眉蓁等人27日質詢時，再度拿出大港開唱呱吉與滅火器表演的片段，質疑這樣的表演，言詞粗俗、不入流，對教育已經嚴重危害，因此頻頻追問文化局、法制局以及警察局官員，要求他們嚴正處理。

對於大港開唱的種種行為，韓國瑜在答詢時直言，「這已經不是藝術了」。韓國瑜表示，教育下一代很重要，俗話說，「學好3年、學壞3天」，魔鬼誘惑是非常巨大的，如果把年輕人帶到雜感官世界只需3天，但學好卻要3年。

然而，現在大港開唱卻出現這樣粗俗、不入流、甚至下流的行為，卻還自訂為藝術，韓國瑜認為，那就是在「貶低藝術這2個字」。因此，韓國瑜強調，在他擔任市長的期間，他會跟市民朋友還有議會合作，除了在拉升經濟、辦好教育及照顧弱勢之外，會努力讓高雄成為充滿文化、文明、富而好禮的高雄，這才是大家追求的價值。

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