韓國瑜施政報告三月和九月一個樣　黃捷：「複製、貼上」作文比賽

▲高雄市議員黃捷質詢韓國瑜。（圖／翻攝高雄市議會網站）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜26日出席市議會施政報告，時代力量高雄市議員黃捷一上場就砲火猛烈，她指出韓國瑜三月及九月的施政報告內容完全複製貼上，完全是「作文比賽」，甚至只加兩個字；另外對於鳳山觀光發展，兩人唇槍舌戰，韓國瑜提到鳳山他大力推廣軍事觀光，讓黃捷傻眼「就這樣子嗎，我覺得非常可惜」。

黃捷提到，她質疑競辦安排韓國瑜市政行程，甚至是濫用市府資源，過去民政局長跟著花蓮造勢，王淺秋變成個人秘書，一級主管應回歸本業，不然現在連副市長都累倒了。

▲高雄市議員黃捷。（圖／翻攝高雄市議會）

黃捷指出三月及九月的施政報告內容完全複製貼上，甚至連研考會主委都點頭，黃捷笑說「你也有發現這件事情」，甚至連旗津免稅區、大機場、自經區、賽馬產業，都是複製貼上，只加兩個字，完全作文比賽，108重要施政事項有154施政事項，109重要施政事項有164項，重複高達有127項，完全無法達成，淪為口號。

而黃捷接著問有關鳳山觀光問題，觀光韓國瑜則表示「黃捷質詢很豐富，琳瑯滿目，但偏差心態太嚴重，市府團隊是市政國政要有區隔，我一在要求局處長行政中立」，但話還沒說完黃捷就先打斷要韓國瑜回答問題，追問「鳳山觀光如何振興，你可不可以針對問題回答，不要再講廢話了」，韓國瑜回應「坐直升機看摩天輪，不是為了好玩」，黃捷再次打斷「市長針對問題，你鳳山觀光如何振興，不要浪費我的時間」，韓國瑜慢慢回應「我必須依照次序，鳳山我大力發展軍事觀光，地點工協新村對面，鳳山當過兵的好朋友，來高雄觀光，第一個點選的是鳳山」。



聽完回應，黃捷愣了一下說「就這樣子嗎，我覺得非常可惜，不只軍事文化，有美食，有夜市，鳳山就是豐沛庶民能量的地方，還有很多其他包含藝文中心，請市長來重視」。

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