北韓官媒也警告：電子煙有害！　「將非煙民帶入門」青少年最危險

▲ 金正恩8月16日指導試射新武器，手中夾著一根菸。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

美國截至24日已有逾800人因使用電子煙確診或疑似肺部損傷，死亡人數更攀升至13人。全球各國紛紛加強管理，有多達20國則全面禁止。北韓官媒今（27）日也刊登相關報導，指出電子煙的危險性，引發關注。

勞動黨機關報《勞動新聞》刊登以「引起全世界憂慮的電子煙」為題的報導，除介紹電子煙的由來，也稱其對健康的損害不亞於一般香菸。

文中指責，由於業者宣稱電子煙較一般香菸安全無害，被誘惑的消費者便以為，使用電子煙就可以讓自己遠離一般香菸中的一氧化碳及焦油等有害物質，但近來這種觀念已經完全被推翻。

《勞動新聞》除援引相關研究指出，電子煙中同樣有有毒物質，也說明美國已有多人因此身亡的現況。報導強調，電子煙會對青少年帶來嚴重損害，「已經成為使青少年等原先不抽菸的人都變成煙民的有害物。」

南韓《韓聯社》指出，北韓禁止進口外國香菸。平壤當局近期修訂的《香菸限制法》也顯示，國產菸生產已經中斷。根據世界衛生組織，北韓全面禁止使用電子煙及無煙香菸。然而，北韓官媒仍經常刊登領導人金正恩手中叼菸或吸菸的照片。

►全美13死！ 電子煙病患飆至805人「一周暴增275個案」

►電子煙危害頻傳...多國禁止！台灣「菸害防制修法」還卡在立院



►點我超越韓國愉快體驗

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！