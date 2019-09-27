　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

頭戴裝置秒測「壓力顏色圖像」！腦波心跳都是關鍵數據　台灣民眾可以搶先體驗了

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲康健人壽「壓力視覺化圖像與等級」。藍色為輕度壓力，紫色為中度壓力，紅色為高度壓力。（圖／康健人壽提供）

▲康健人壽「壓力視覺化圖像與等級」。藍色為輕度壓力，紫色為中度壓力，紅色為高度壓力。（圖／康健人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

「壓力」時時刻刻影響著身體健康，康健人壽與母公司美國信諾保險集團長期關注壓力與健康的關係，透過先進的壓力檢測裝置與觀測技術，將身心壓力數據轉換成視覺圖像，讓台灣民眾看見壓力的真實樣貌。身為活動健康大使的藝人宥勝也搶先體驗壓力檢測裝置，並向現場民眾分享紓壓的妙招。

康健人壽與美國信諾保險集團在全球發起「看見壓力」（See Stress Differently）健康行動，並首選台灣作為亞洲區發表的第一站，27日於台北信義誠品舉辦體驗會，民眾可以在期間內前往誠品書店，測試自己的壓力與身心狀況，透過視覺圖像看見壓力的真實樣貌。

▲美國信諾集團國際市場行銷長瓦爾特里斯（Heather Valteris）。（圖／記者楊絡懸攝）

▲美國信諾集團國際市場行銷長瓦爾特里斯（Heather Valteris）表示，壓力會影響身體健康，因此鼓勵民眾積極管理壓力。（圖／記者楊絡懸攝）

信諾集團國際市場行銷長瓦爾特里斯（Heather Valteris）表示，透過「360°康健指數」調查發現，壓力是全球性的健康議題，不僅會影響情緒，更會對身體健康造成影響。這次行動是幫助社會大眾正視壓力問題，並透過壓力檢測，讓民眾看見自己的壓力樣貌，認知到壓力的存在，同時了解壓力對身心健康的影響，進而鼓勵民眾採取行動，積極管理壓力。

瓦爾特里斯表示，今年3月公布的「360°康健指數」調查發現，84%全球受訪者深受壓力所苦，亞太地區國家壓力高於全球平均，其中，南韓和台灣的壓力指數高居世界第一、二名，分別有97%和96%，「適度的壓力是成長的動力，但長期與過度的壓力會導致慢性疾病，甚至是癌症、心臟病等重大疾病，對身心健康的影響不可小覷。」

▲康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）。（圖／記者楊絡懸攝）

▲康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）。（圖／記者楊絡懸攝）

▲康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，民眾在感到壓力時會產生衝動的購物行為。（圖／記者楊絡懸攝）

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）說，為了進一步了解台灣民眾的壓力狀態，康健人壽委託天下雜誌於今年7月進行「壓力鍋世代大調查」，結果發現，不同年齡層中以35至54歲受訪者壓力最大，64.3%認為自己屬於7分以上的高壓族群（滿分10分），因此也稱為「壓力鍋世代」。

「壓力鍋世代」中，男女在壓力狀態下的表現大不相同，高達69.3%的女性因為壓力感到肩頸肌肉緊繃、33.6%的女性會忘東忘西，情緒上60%表現出易怒和緊張焦慮，這些比例皆較男性高出許多。值得注意的是，女性會因壓力而產生衝動購物的行為，比例為男性的近1.8倍。

邵駿崴表示，「壓力鍋世代」的男性因為壓力而產生手腳顫抖的比例是女性的2.7倍，心理上男性更容易對未來有不確定感（40.9%），比女性高出6.6%，而且男性明顯比女性更容易因為壓力導致工作效率降低，有38.6%的男性受訪者如此表示，比女性高出7.7%。

▲藝人宥勝體驗「壓力檢測裝置」。（圖／記者楊絡懸攝）

▲藝人宥勝的「壓力圖像」，冷色圖為活動開始前測試，暖色為活動進行時的測量，可見壓力猶如情緒上的流動。（圖／記者楊絡懸攝）

康健人壽表示，多數人沒有意識到身體出現的狀況其實和壓力有關，而輕忽了壓力對身心健康的不良影響。為了讓壓力「無所遁形」，康健人壽與信諾集團結合專業醫生和工程師，運用儀器偵測腦波、心跳與皮膚電阻率，並與知名美國數據藝術家沙利文（Sean Sullivan）合作，以特殊演算法執行資料分析，並用極具創意的美學設計，把複雜的身體和心理壓力資料，轉化為前衛視覺藝術。

利用不同的顏色、紋理、動畫效果呈現出「壓力圖像」，其中，偏冷色系與平和的紋理表示「整體壓力較低」，偏暖色系與紊亂的紋理代表「壓力較高」，每個人的壓力樣貌都不同。

針對壓力族群，康健人壽與信諾集團旗下專業醫師也設計一套人人適用又容易執行的「PLAN壓力管理方案」，P為「一段放鬆的時間」（Period of time to unwind）；L為「一個減壓地方」（Location that is stress-reducing）；A為「一件享受的事情」（Activity to enjoy）；N為「一位閒聊的對象」（Name of a person to talk to）。

康健人壽表示，民眾能從時間、空間、行為與人際關係等「4大面向」，訂定專屬於自己的「PLAN壓力管理方案」，有效著手管理壓力。

▲藝人宥勝體驗「壓力檢測裝置」。（圖／記者楊絡懸攝）

▲藝人宥勝體驗「壓力檢測裝置」。（圖／記者楊絡懸攝）

宥勝表示，自己就是「360°康健指數」調查中的三明治族，也是典型的「壓力鍋世代」，因此他對於把壓力視覺化特別有感，壓力的樣貌能提醒每一個人「其實壓力無所不在」，因此要隨時檢視生活各個面向的狀態，發現壓力的來源，並積極採取行動管理壓力。

面對壓力，宥勝分享自己嘗試用「同理心」跟「換位思考」來排解工作與生活上的壓力，太太的支持與理解也是幫助他調適壓力的重要支柱。另外，熱愛戶外活動的他也認為，運動是非常好且有效的紓壓方式，每次運動流汗後，就有輕鬆紓壓的感覺。

最後，宥勝也在活動現場獨家分享自己的心得，壓力有時是解決不了的事情，除了旅行或運動，看待壓力的心情反而會讓整件事情好轉，對他而言，就是兩個字「感恩」。他說，只要面對壓力時，他只要回想到自己擁有什麼、並感恩獲得的一切時，他感受到的壓力就瞬間降低很多。

▲康健人壽「看見壓力」。圖為活動健康大使的藝人宥勝、美國信諾集團國際市場行銷長瓦爾特里斯（Heather Valteris）、康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）。（圖／記者楊絡懸攝）

▲康健人壽「看見壓力」活動現場。圖為活動健康大使的藝人宥勝、美國信諾集團國際市場行銷長瓦爾特里斯（Heather Valteris）、康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）。（圖／記者楊絡懸攝）

ET快訊
「蔡賴配」成局？　賴清德將代表蔡英文去華府
人夫被硬塞「12年中古車」噴10萬　他一換新車...大姨子秒
一直滴！外送員「整隻手爆血」0察覺...繼續大雨中趕路　他秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

元大人壽通過現金增資140億　資本適足率可提高至705%

頭戴裝置秒測「壓力顏色圖像」！腦波心跳都是關鍵數據　台灣民眾可以搶先體驗了

被懲罰「停賣投資型保單」　南山人壽今年新契約保費可能僅拿第3

「接軌IFRS 17」至少要增資1.5兆元？壽險公會發5大聲明駁斥澄清

老師搶救年金縮水大作戰　專家教你善用2招養大退休金

不妙！南山人壽遭金管會重懲　信評列入「信用觀察負向」名單

壽險業5年多增資近3,300億　富邦人壽現增668億排第一

無懼新台幣貶值匯損1479億！　壽險業8月獲利、淨值雙創新高

台灣快邁入超高齡社會　金管會祭5大獎勵措施因應

富邦人壽投資國外股票有2大缺失　金管會開罰240萬

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

昔批民進黨爛到爆！館長現「2選1」　表態挺蔡英文：做人怎樣比較重要

元大人壽通過現金增資140億　資本適足率可提高至705%

頭戴裝置秒測「壓力顏色圖像」！腦波心跳都是關鍵數據　台灣民眾可以搶先體驗了

被懲罰「停賣投資型保單」　南山人壽今年新契約保費可能僅拿第3

「接軌IFRS 17」至少要增資1.5兆元？壽險公會發5大聲明駁斥澄清

老師搶救年金縮水大作戰　專家教你善用2招養大退休金

不妙！南山人壽遭金管會重懲　信評列入「信用觀察負向」名單

壽險業5年多增資近3,300億　富邦人壽現增668億排第一

無懼新台幣貶值匯損1479億！　壽險業8月獲利、淨值雙創新高

台灣快邁入超高齡社會　金管會祭5大獎勵措施因應

富邦人壽投資國外股票有2大缺失　金管會開罰240萬

黃捷暴怒！質詢「鳳山觀光如何振興」　韓國瑜拖延戰術：日本團是拜訪蔡增家教授

快訊／「蔡賴配」成局　賴清德將代表蔡英文去華府

日職／阿部慎之助引退賽開轟　陽岱鋼代打熄火

不斷更新／詹子賢陽春砲扳平戰局　6局結束富邦1：1兄弟

觀護盃／璞園、吸血鬼3連勝　夢想家陷淘汰危機

韓國瑜副手須「專業互補」...翟神臉書嘲諷：就是什麼都要會嗎？

中職／傷後找回好手感　高國輝復出開轟

不斷更新／王溢正演出3上3下　5局結束猿3：0獅

觀護盃／台銀打出新氣象　張博勝領軍賞夢想家3連敗

現代孟母殺紅眼！北市明星學區　預售案賣中古價竟秒殺　

保險熱門新聞

尹衍樑稱杜英宗「沒提出問題、加..

南山遭重懲　信評列信用觀察負向..

壽險業努力現增！5年增資近3,..

台灣快邁入超高齡社會　金管會祭..

失能險今年從嚴核保　送件激增

無懼匯損！壽險業8月獲利、淨值..

iPhone 11手機保險「當..

拯救年金！老師靠2招養大退休金

媒體人蔡玉真挖杜英宗往事　博達..

台女腦出血滯日　南山人壽助70..

退休金縮水　善用3保單創造現金..

南山新系統搞不定　蔡玉真不認為..

退休3大重點　保險業協助規劃養..

被停賣投資型保單　南山人壽新契..

更多熱門

相關新聞

元大人壽現增140億　資本適足率衝至705%

元大人壽今（27）日董事會通過現金增資140億元，增資後資本額將從97.3億元增加到237.3億元，資本適足率也將到705%。元大人壽已在2018年度由虧轉盈，年度獲利2.77億元，這次增資將對未來業務擴充發展注入更大能量。

被停賣投資型保單　南山人壽新契約保費可能受影響

接軌IFRS 17至少要增資1.5兆元？壽險公會發5大聲明澄清

搶攻外送財　1111調查顯示「4成民眾盼每周多賺7492元」

拯救年金！老師靠2招養大退休金

關鍵字：

康健人壽邵駿崴宥勝美國信諾保險集團信諾保險集團壓力健康保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

身分證含1與0　吃Buffet半價

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

依依拼3男全中「婆家卻改口了」！

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面