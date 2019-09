頭戴裝置秒測「壓力顏色圖像」！腦波心跳都是關鍵數據　台灣民眾可以搶先體驗了

▲康健人壽「壓力視覺化圖像與等級」。藍色為輕度壓力,紫色為中度壓力,紅色為高度壓力。(圖/康健人壽提供)

記者楊絡懸/台北報導

「壓力」時時刻刻影響著身體健康,康健人壽與母公司美國信諾保險集團長期關注壓力與健康的關係,透過先進的壓力檢測裝置與觀測技術,將身心壓力數據轉換成視覺圖像,讓台灣民眾看見壓力的真實樣貌。身為活動健康大使的藝人宥勝也搶先體驗壓力檢測裝置,並向現場民眾分享紓壓的妙招。

康健人壽與美國信諾保險集團在全球發起「看見壓力」(See Stress Differently)健康行動,並首選台灣作為亞洲區發表的第一站,27日於台北信義誠品舉辦體驗會,民眾可以在期間內前往誠品書店,測試自己的壓力與身心狀況,透過視覺圖像看見壓力的真實樣貌。

▲美國信諾集團國際市場行銷長瓦爾特里斯(Heather Valteris)表示,壓力會影響身體健康,因此鼓勵民眾積極管理壓力。(圖/記者楊絡懸攝)

信諾集團國際市場行銷長瓦爾特里斯(Heather Valteris)表示,透過「360°康健指數」調查發現,壓力是全球性的健康議題,不僅會影響情緒,更會對身體健康造成影響。這次行動是幫助社會大眾正視壓力問題,並透過壓力檢測,讓民眾看見自己的壓力樣貌,認知到壓力的存在,同時了解壓力對身心健康的影響,進而鼓勵民眾採取行動,積極管理壓力。

瓦爾特里斯表示,今年3月公布的「360°康健指數」調查發現,84%全球受訪者深受壓力所苦,亞太地區國家壓力高於全球平均,其中,南韓和台灣的壓力指數高居世界第一、二名,分別有97%和96%,「適度的壓力是成長的動力,但長期與過度的壓力會導致慢性疾病,甚至是癌症、心臟病等重大疾病,對身心健康的影響不可小覷。」

▲康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示,民眾在感到壓力時會產生衝動的購物行為。(圖/記者楊絡懸攝)

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)說,為了進一步了解台灣民眾的壓力狀態,康健人壽委託天下雜誌於今年7月進行「壓力鍋世代大調查」,結果發現,不同年齡層中以35至54歲受訪者壓力最大,64.3%認為自己屬於7分以上的高壓族群(滿分10分),因此也稱為「壓力鍋世代」。

「壓力鍋世代」中,男女在壓力狀態下的表現大不相同,高達69.3%的女性因為壓力感到肩頸肌肉緊繃、33.6%的女性會忘東忘西,情緒上60%表現出易怒和緊張焦慮,這些比例皆較男性高出許多。值得注意的是,女性會因壓力而產生衝動購物的行為,比例為男性的近1.8倍。

邵駿崴表示,「壓力鍋世代」的男性因為壓力而產生手腳顫抖的比例是女性的2.7倍,心理上男性更容易對未來有不確定感(40.9%),比女性高出6.6%,而且男性明顯比女性更容易因為壓力導致工作效率降低,有38.6%的男性受訪者如此表示,比女性高出7.7%。

▲藝人宥勝的「壓力圖像」,冷色圖為活動開始前測試,暖色為活動進行時的測量,可見壓力猶如情緒上的流動。(圖/記者楊絡懸攝)

康健人壽表示,多數人沒有意識到身體出現的狀況其實和壓力有關,而輕忽了壓力對身心健康的不良影響。為了讓壓力「無所遁形」,康健人壽與信諾集團結合專業醫生和工程師,運用儀器偵測腦波、心跳與皮膚電阻率,並與知名美國數據藝術家沙利文(Sean Sullivan)合作,以特殊演算法執行資料分析,並用極具創意的美學設計,把複雜的身體和心理壓力資料,轉化為前衛視覺藝術。

利用不同的顏色、紋理、動畫效果呈現出「壓力圖像」,其中,偏冷色系與平和的紋理表示「整體壓力較低」,偏暖色系與紊亂的紋理代表「壓力較高」,每個人的壓力樣貌都不同。

針對壓力族群,康健人壽與信諾集團旗下專業醫師也設計一套人人適用又容易執行的「PLAN壓力管理方案」,P為「一段放鬆的時間」(Period of time to unwind);L為「一個減壓地方」(Location that is stress-reducing);A為「一件享受的事情」(Activity to enjoy);N為「一位閒聊的對象」(Name of a person to talk to)。

康健人壽表示,民眾能從時間、空間、行為與人際關係等「4大面向」,訂定專屬於自己的「PLAN壓力管理方案」,有效著手管理壓力。

▲藝人宥勝體驗「壓力檢測裝置」。(圖/記者楊絡懸攝)

宥勝表示,自己就是「360°康健指數」調查中的三明治族,也是典型的「壓力鍋世代」,因此他對於把壓力視覺化特別有感,壓力的樣貌能提醒每一個人「其實壓力無所不在」,因此要隨時檢視生活各個面向的狀態,發現壓力的來源,並積極採取行動管理壓力。

面對壓力,宥勝分享自己嘗試用「同理心」跟「換位思考」來排解工作與生活上的壓力,太太的支持與理解也是幫助他調適壓力的重要支柱。另外,熱愛戶外活動的他也認為,運動是非常好且有效的紓壓方式,每次運動流汗後,就有輕鬆紓壓的感覺。

最後,宥勝也在活動現場獨家分享自己的心得,壓力有時是解決不了的事情,除了旅行或運動,看待壓力的心情反而會讓整件事情好轉,對他而言,就是兩個字「感恩」。他說,只要面對壓力時,他只要回想到自己擁有什麼、並感恩獲得的一切時,他感受到的壓力就瞬間降低很多。

▲康健人壽「看見壓力」活動現場。圖為活動健康大使的藝人宥勝、美國信諾集團國際市場行銷長瓦爾特里斯(Heather Valteris)、康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)。(圖/記者楊絡懸攝)