央行公布6月本國銀行國家風險統計　直接風險與最終風險各增4.38%與3.98%

▲ 中央銀行。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（27）日公布本國銀行6月國家風險統計，6月底本國銀行外國債權直接風險餘額為4,353億美元，較3月底增加182億美元或4.38%，主要係對銀行部門及非銀行之私人部門債權增加所致。另由於部分直接債務人與其最終債務人或保證人分屬不同國家，經風險移轉後，108年6月底最終風險淨額為4,148億美元，較3月底增加159億美元或3.98%。

央行官員表示，風險增加原因除了主要債務國貨幣（日元、歐元）對美元升值、讓折算為美元的外國債權增加之外，還有對美國的債券及證券化商品投資增加，對香港、日本及新加坡的資金債權增加，以及對中國大陸的債券投資及放款增加等因素。

請繼續往下閱讀...

對於6月底外國債權直接風險，依部門別分析，以非銀行之私人部門占62.37%為主，銀行占30.63%次之，公共部門則占6.99%；依國家類別分析，以已開發國家占52.19%為主，開發中國家及境外中心分別占24.26%及23%；依地區別分析，以亞洲及太平洋地區占47.43%為主，其次為美洲及加勒比海地區占28.89%，歐洲地區占20.61%。

另外，本國銀行6月底外國債權直接風險前十大國家（地區），依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島，合計3,227億美元，占我國外國債權直接風險餘額之74.14%。

而在對中國大陸部分，6月底對中國大陸直接風險為452億美元，最終風險為679億美元，分別較108年3月底增加17億美元（或3.9%）及7億美元（或1.02%）。