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婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

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▲抱怨婦幼停車格3格被占2格！嘆不開罰會繼續　檢舉方式大曝光。（圖／翻攝新竹爆料公社）　

▲婦幼停車格經常被無證占用，有網友上網抱怨，若不開罰會一直繼續。（圖／翻攝新竹爆料公社）

記者陳凱力／新竹報導

百貨公司及大買場的婦幼停車格經常被無證占用，雖有許多民眾抱怨，但占用情況一直不見改善。有民眾上網抱怨，新竹大遠百的婦幼停車位中3格就有2格被占用，雖然占用的車上被夾了勸導單，但網友仍消極表示「不開罰還是會持續」。由於民眾向警方檢舉卻遭到非管轄範圍回應，所以許多人總抱著「占用也無法可管」的僥倖心態，因此婦幼停車格幾乎就變相成為「厚臉皮車主」的「福利」，不過，新竹市政府交通處表示，從宣導期過後就陸續在開罰，只因人手不足，至今才開了50多張單，但未來仍持續稽查、開單裁處，也歡迎熱心民眾蒐集完整違規證據，上網舉發，以維護使用者的權利。

▲抱怨婦幼停車格3格被占2格！嘆不開罰會繼續　檢舉方式大曝光。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲業者坦言，不好得罪顧客，通常只會開勸導單。（圖／翻攝新竹爆料公社）

新竹一名網友在臉書《新竹爆料公社》抱怨婦幼車位遭占用，這名網友表示，「真誇張！三個婦幼車位就有兩台沒有婦幼車證，如果再不開罰我看這狀況還會一直持續！！！真希望警告單是有用的！！」，照片中看見3格粉紅色框線的婦幼停車格，都被停滿，其中2台車上的擋風玻璃還被夾了一張白色通知單，通知單上明確寫著，該停車格僅供持有專屬識別證的車輛停放，若違規使用，將可開罰600至1200元罰鍰。

「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」已於2018年6月發布，根據規定，各百貨公司、大賣場等公共場所附設停車場，應於靠近停車場的電梯、人行出入口等處設置孕婦、育有六歲以下兒童者之專屬「婦幼停車位」。而專屬的婦幼停車格也僅供乘載孕婦或六歲以下兒童之車輛使用，若未有識別證者則不得停放。只因「婦幼停車格」皆處最接近入口處，又特別寬敞，因此不論何時，經常都被貪圖方便的民眾占用。

▲抱怨婦幼停車格3格被占2格！嘆不開罰會繼續　檢舉方式大曝光。（圖／新竹市政府提供）

▲依規定，識別停車證要放在前擋風玻璃清楚易見的位置，若事後才補也算違規。（圖／新竹市整府提供，下同）

有業者私下表示，不太可能去得罪顧客，主動舉報，只能繼續柔性勸導。新竹市警察局表示，雖然百貨公司或大賣場的停車場並不屬於道路，因此違規部分警察無法開單，但並非就無法可管，這類「婦幼車位」仍屬轄區主管機關可管轄。

新竹市政府交通處表示，如照片中「婦幼停車格」遭未持證者占用，停車場經營業者甚至一般民眾都可通報開罰，只是目前市政府尚未有專屬的檢舉網站，因此民眾目前僅能透過1999市民專線、新竹市政府網站新竹市警察局網站檢舉，檢舉資料將會再轉給交通處受理。

▲抱怨婦幼停車格3格被占2格！嘆不開罰會繼續　檢舉方式大曝光。（圖／新竹市政府提供）

▲由於市府人力有限，因此開罰速度緩慢，交通處也鼓勵民眾主動檢舉。

交通處表示，從2018年6月頒布新法後，有1年的宣導期，因此從2019年的7月開始，才開始針對違規裁罰，從7月份至今，已經開出近50張的裁罰書，即使車主非新竹市民，若有違規事實，也一樣會被開罰，更重要的是，若停車當下沒有將停車證放在規定的位置，事後也無法申訴，視同違規。

一般說來，不論是民眾檢舉或是市府人員主動稽查，車主大約1個月左右會收到交通處發出公文，若無申訴說明，會在第2個月後收到裁處書，車主再依裁處書前往指定地點繳交罰款即可，由於交通處本身並無車籍、車主資料庫，尚需向監理站調閱資料，因此工作日程會需要較長時間。

▲抱怨婦幼停車格3格被占2格！嘆不開罰會繼續　檢舉方式大曝光。（圖／新竹市政府提供）

▲檢舉照片中必需有車牌、日期時間、清楚拍到粉紅色格線及「孕婦及六歲以下兒童停車格」的告示牌，另外還要一張擋風玻璃特寫，以確定該車無證占用，以上資料缺一不可。

交通處提醒民眾，因為人力有限，也歡迎民眾檢舉，但檢舉照片中，必需有車牌、日期時間、清楚拍到粉紅色格線及「孕婦及六歲以下兒童停車格」的告示牌，另外還要一張擋風玻璃特寫，以確定該車無證占用，以上資料缺一不可。另外，有別於「孕婦及六歲以下兒童停車格」，新竹市另有「友善車位」停車格，與前者不同的是，「友善車位」屬於優先使用，凡行動不便、孕婦、帶有稚齡孩童者都可使用，並不在罰則所屬項目之內，也提醒民眾，以免混淆。

檢舉管道：市民專線1999、新竹市政府民意信箱新竹市交通違規檢舉網站

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