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2019金控經營績效評比出爐　元大金「海外策略」亮眼奪冠

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▲▼元大金控。（圖／資料照）

▲最新金控公司整體經營績效評比出爐，元大金控在「海外策略」表現亮眼，位居16家金控之首。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

根據2019年度「金控公司整體經營績效」調查結果，元大金控（2885）在「海外策略」項目中，獲得指標化後最高分5分，也是在國內16家金控中位居同業第一，大幅領先其他金控業者，若以綜合分數統計排名第五，也較去年上升兩個名次。

台灣金融管理學會、高雄市投資與創新管理協會及《今周刊》共同發布的2019年「金控公司整體經營績效」評比，因應近年國際金融情勢發展與新南向政策，金融科技發展與國內金融業的國際競爭力越來越重要，今年更將金控海外策略與金融科技績效等納入評比，整體架構依照「財務績效、經營品質、公司治理、國內策略績效以及海外策略」績效共5大構面計算。

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整體績效評比結果，第一名為國泰金、第二名是富邦金、第三名是中信金、第四名是玉山金、第五名是元大金、第六名是兆豐金、第七名為台新金、第八名則是第一金；其中前四名與去年度評比名次一致，元大金則提升兩個名次，而第一金控今年度則是再回到前八強之列。

《今周刊》社長梁永煌表示，「不少金控公司以打亞洲盃為重要目標，其中以元大金控成績最好，值得肯定」。元大金控海外版圖日益擴大，旗下元大銀行設有香港分行，另在韓國、菲律賓也設有子行；元大證券秉持著「立足台灣，放眼國際」的策略方針，藉由策略聯盟、併購或其它方式，鞏固元大證券成為亞洲首屈一指的大型證券商。

在海外目前以香港子公司做為大中華營運基地，北至東北亞的韓國，向南延伸到越南、泰國及印尼等東南亞國協都設有營運據點，且漸有斬獲。截至今年8月底，元大證券海外獲利占元大證券稅後獲利比重已經高達2成。

元大金近年於證券及銀行的併購案綜效顯著，現已發展為國內唯一的證券、銀行雙引擎金控，且銀行與證券體系各子公司皆穩健成長中。近日元大金控董事會也通過，待元大人壽董事會通過，並經主管機關核准後將對元大人壽現金增資140億元，支援壽險子公司中長期業務發展所需的資本，期許能夠成為第三具獲利引擎。

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