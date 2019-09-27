元大人壽通過現金增資140億　資本適足率可提高至705%

▲元大人壽今天董事會通過現金增資140億元，資本適足率將提高到705%。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

元大人壽今（27）日董事會通過現金增資140億元，增資後資本額將從97.3億元增加到237.3億元，資本適足率也將到705%。元大人壽已在2018年度由虧轉盈，年度獲利2.77億元，這次增資將對未來業務擴充發展注入更大能量。

元大人壽今年迄8月營收較去年同期成長25%，6月底經會計師核閱的資本適足率為327%，淨值比為5.37%，均遠高於主管機關現行對壽險業者資本要求。不過，考量元大人壽因自身業務持續增長衍生的資本需求，且為響應主管機關「晴天先積糧」的政策，及降低頻繁分次增資造成的各項作業成本，因此元大金控將增資金額一次提高到140億元。

元大金控透過證券及銀行的穩健成長，現已發展為國內唯一的證券、銀行雙引擎金控，為持續推升集團整體經營綜效，透過跨子公司間進行最有效益的資源重分配，將金控旗下元大證金售予元大證券，釋出可用資本。

元大金控考量壽險為未來重要策略發展業務，在確保各項財務指標（雙重槓桿比、負債淨值比等）均維持穩健水準下，對元大人壽挹注充分的資本，以支持其財務及業務發展，期能在現行的證券、銀行雙引擎下，發展壽險為第三具獲利引擎。

元大人壽強調，這次增資金額140億元，是金控以其可運用的資源提供人壽中長期業務發展所需，並非人壽依IFRS17國際會計準則所計算的資本缺口。目前IFRS17尚在導入階段，各施行細則尚未完全確定，現階段尚無法精確估算IFRS17的衝擊，但元大人壽接軌工作執行進度皆依主管機關進度施行。