推產學合作變「勾結廠商浮報標金」　台大國際產學聯盟爆採購弊案

▲台大校長管中閔曾出席國際產學聯盟年度大會，期勉開創未來企業。（圖／翻攝NTU ILO臉書）

記者劉昌松／台北報導

剛啟動2年的台大國際產學聯盟，目的要結合企業與台大各系所資源、人才，推動台灣產業創新，結果聯盟內1名王姓專案助理，卻在聯盟一開張要採購資訊軟體的機會，勾結廠商，以近2倍價得標，結果標案金額80多萬元，王男從中收到10多萬元回扣，檢調27日依背信等罪分6路搜索並約談王男和2名業者到案。

台大國際產學聯盟(NTU ILO )辦公室設在台北市思源路上的卓越大樓，2018年2月才剛正式啟動，新任的台大校長管中閔在2019年度大會致詞時還曾表示，未來大學核心價值，就是培育因應複雜變局的人才，進而成為「領導變革的人才」，從產學創新角度來看，是要成就「開創未來的企業」。

▲台大國際產學聯盟訴求結合AI+、新金融、IOT等3大核心。（圖／翻攝NYU ILO臉書）

但檢調接獲檢舉，打著推動產學合作創新的聯盟上路沒多久，1名王姓專案助理就利用採購資訊軟體機會，私下勾結廠商，浮報3、40萬元，以80多萬元取得軟體標案，等於是以兩倍價格得標，而王男疑似從中收取10多萬元回扣。

雖然這個國際產學聯盟的資訊軟體標案，依《科技基本法》可排除適用《政府採購法》，但是王男受託辦理採購卻從中牟利，仍涉嫌《刑法》背信罪，台北地檢署27日指揮調查局北機站，前往搜索王男住處和廠商吳姓負責人、游姓員工的辦公室等6個地點，並將3人約談到案以釐清案情。

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