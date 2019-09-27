柯文哲延攬黃珊珊為2020參選資格？黃珊珊：沒談到門票的事

▲黃珊珊預計將在10月加入柯市府團隊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲確定將延攬親民黨議員黃珊珊加入團隊，接替鄧家基出任副市長一職，此舉也讓外界再度關注「白橘」之間的競合關係，甚至傳出柯要藉此拉近與親民黨的關係，進一步爭取2020總統大選門票。對此，黃珊珊27日受訪表示，和市長的談話從來沒有提過任何有關政黨的問題，「尤其是在大家還在猜測什麼門票這件事情，從來沒有提過任何有關門票的事情」。

外傳宋楚瑜對於柯文哲未先告知就找黃珊珊入府一事不滿，黃珊珊表示，宋主席一直都知道柯市長的想法，「這次是因為我還沒確定，所以沒辦法事先跟主席報告」，所以可能主席有一些誤會，未來會找時間去做說明。

「我覺得柯市長跟宋主席的關係可能跟外人想的不太一樣，因為他們常常會碰面」，黃珊珊說，可能這次雙方有約時間沒約到，在柯文哲去跟宋楚瑜做說明前消息就曝光，並非外界謠傳的不願先告知，「消息的速度比我們想像中的快，連我們都還沒準備好」。

黃珊珊說，目前親民黨、民眾黨已是競爭關係，但是以宋主席的高度，不會在乎這種瑣碎的小事，「他想的應該都是國家重要的未來，跟到底台灣要往哪邊走」，不會在意一個枝微末節的事情。

至於不少黨內同僚接連開酸，秘書長李鴻鈞甚至直言「橘子白了就發霉」，黃珊珊說，親民黨是一個很溫暖的家庭，「就算家裡有意見不同，我們還是一家人，有什麼問題可以溝通解決」，大家可能是因為媒體的詢問才會有這樣的回答。

黃珊珊說，親民黨一直不希望被外界定位，「以前選舉人家說你橘子變綠了，橘子變這個變那個，但橘子目前還沒有變」。

媒體追問，未來出任副市長後，是否會成為白綠間的橋梁？黃珊珊說，做行政職務當然是以市政為主，那黨政的關係本來就是很好的朋友，所以我相信如果有什麼的話我當然可以當溝通合作的橋梁，「應該是合作關係不是競爭關係」。

而針對接班柯文哲一事，黃珊珊話說得保留，強調外界想太多了，依現在的政治環境，根本不知道明年會發生什麼事，所以也不用想太多，「我常在臉書寫，你不想選票，你才會有選票」，把事情做好就會有選票，所以不要去想能力範圍不及的事，把市政、把眼前的工作做好，人民自然會肯定你。

