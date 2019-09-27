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快筆記！4大超商「國際咖啡日優惠懶人包」　小7精品咖啡買1送1、全家均一價45元

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▲▼ 超商咖啡 。（圖／業者提供）

▲小7於部分門市推出衣索比亞‧耶加雪夫精品咖啡。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為歡慶10/1國際咖啡日到來，除了連鎖咖啡業者推出優惠活動外，國內4大超商也一同慶祝紛紛推出好康，包含小7精品咖啡買1送1、全家單品熱美式、熱拿鐵均一價45元等，趕快把握機會搶好康。

迎接10/1國際咖啡日，小7於1000店門市推出「CITY CAFE PREMIUM現煮精品咖啡買1送1」優惠活動，每杯原價80元。而全家則在10/1國際咖啡日當天，推出加碼優惠，中杯單品熱美式、中杯單品熱拿鐵均一價45元。

▲▼ 超商咖啡優惠 。（圖／業者提供）

全家指出，除了國際咖啡日當天優惠外，自即日起也推出咖啡系列優惠活動，與咖啡迷們共同歡慶，包含任選咖啡品項第2杯7折，而單品咖啡同品項第2杯半價，同時也與日本咖啡大廠UCC聯名，開發符合Clean Label潔淨標示的三款麵包蛋糕，讓消費者品嚐最原始美味。

至於萊爾富則結合線上及線下，推出一系列優惠活動，於10月1日10：00至10月13日23：59期間內，雲端超商APP「限時下殺」館推出Hi Café美式咖啡買10送10優惠。而在「Hi-Life VIP 」會員APP部分，12月3日前在「買咖啡」專區，推出購買大杯美式或拿鐵，可享買20杯送15杯優惠。

▲▼ 超商咖啡優惠 。（圖／業者提供）

萊爾富指出，除了線上優惠外，線下部分則於10月8日前推出冰檸美式咖啡及冰沙全品項，享夏末優惠價單杯39元，包括芒果牛奶冰沙、焦糖拿鐵冰沙等，更於10月2日至10月8日期間，加碼推出快閃「買一送一」優惠活動，只要購買Hi Café中杯熱巧克力牛奶一杯，另一杯就由萊爾富招待。

另外，OK超商則自即日起至10/23連續一個月期間，於全台902間門市推出咖啡優惠活動，除了有OKCafe大杯全品項第2杯7折外，還於國際咖啡日當天推出結合香蕉與牛奶的濃郁風味的「香蕉歐蕾」新品，可享嚐鮮價55元優惠。

▲▼ 超商咖啡優惠 。（圖／業者提供）

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