美food panda承認500萬筆客戶資料被駭　外送個資成隱憂

▲外送美食當道。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者周依儒／綜合報導

美國外送平台DoorDash在27日表示，由於系統的漏洞導致駭客在5月4日時入侵，將近500萬筆的客戶資料被流出去，而當中也有近10萬名外送員的駕照號碼被洩漏，所幸完整的卡號及安全碼都並未被駭客存取，因此用戶不需要擔心信用卡被盜刷。

▲Doordash外送員。（圖／達志影像）

Doordash在2013年成立於舊金山，專門供應美國南部的市場，像是德州、休士頓和達拉斯等等，最特別的是Doordash建立了付費訂閱制度，只要用戶每個月定期支付9.99美金（約310元新台幣）的費用，就能在每筆超過15美元（約450元新台幣）的訂單中享有免運費的服務，而此服務推出後也吸引了許多原有用戶轉成付費訂閱者。

Doordash表示，這起個資外洩事件是因為「未經許可的第三方」所致，Doordash並未公佈第三方的身分，只說了駭客是在5月4日時入侵，而外洩的資料裡則包括姓名、電子郵件、食物送達地址、訂單記錄、電話號碼以及一些用信用卡支付費用戶的卡號後四碼。他們強調，若是詐欺或盜刷都需要完整的信用卡卡號和安全碼，因此使用信用卡付費的用戶不需要擔心。

Doordash在聲明中也提到，洩漏的近500萬筆資料中，大部分都是在2018年4月5日前加入的用戶，在此之後的用戶則不受影響，但儘管如此，他們仍然建議所有用戶改掉原本的帳號及密碼，以保護自身安全。

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