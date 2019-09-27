每年百對求婚成功！亞都麗緻巴黎廳攜手日本法菜名廚拚摘星

▲日本名廚高山英紀師承法國米其林三星主廚芮吉•馬赫康（Régis Marcon，曾在包庫斯世界烹飪大賽(Bocuse d`Or)勇奪兩次亞太區冠軍。（圖／麗緻餐旅集團提供）

記者林淑慧／台北報導

每年有超過百對情侶在亞都麗緻大飯店〈巴黎廳1930〉求婚成功，身為全台最老字號的純正法菜餐廳，攜手日本廚藝之星高山英紀(Hideki Takayama)打造新品牌面世，除了展現米其林摘星的企圖心，今（27）日晚間席次訂位全滿，可望挹注營收表現翻倍成長。

麗緻餐旅集團董事總經理徐儷萍表示，台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930始終致力追求正統法國餐飲藝術中完美的標準與細節。不僅在80年代領先業界，提供專業侍酒與貼心的桌邊服務、1998年更創台灣之舉，成為首家邀請米其林客座主廚的五星飯店。

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▲台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930攜手日本名廚高山英紀，以「Paris 1930 de Hideki Takayama」新品牌面世。（圖／麗緻餐旅集團提供）

高山英紀18歲即投身法式料理，師承法國米其林三星主廚芮吉•馬赫康（Régis Marcon，曾代表日本參加擁有「廚藝界奧林匹克」之稱的包庫斯世界烹飪大賽(Bocuse d'Or)，勇奪兩次亞太區冠軍與世界排名第五佳績。

「力邀日籍主廚高山英紀加入團隊是基於有著共同的理想，雙方期許未來能培養更多對於法式料理充滿熱誠的廚師為宗旨。」徐儷萍表示，為了展現合作誠意，亞都麗緻巴黎廳去年幾乎沒營業，廚師團隊跟著高山英紀前往法國參賽，培養出的默契為雙方合作奠定良好基礎。

高山英紀有著日本料理職人講究細節的一面，喜愛台灣茶的他，不僅以台灣的烏龍、鐵觀音、茉莉、紅玉和普洱茶入饌，親手設計的餐廳Logo和桌上的Show Plate，也都有茶葉意象，以突顯台灣在地食材，也展現希望能在米其林指南摘星的企圖心。

徐儷萍表示，四十年來巴黎廳1930締造許多領先業界的國際創舉，且為其他業者難以望其項背，此次與高山英紀聯名以「Paris 1930 de Hideki Takayama」作為餐廳品牌，未來將堅守法式傳統與練就與時俱進的創新，持續以肩負推廣國內法式料理文化為使命。

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