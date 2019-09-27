台官員受邀入聯合國宗教會議　耿爽：偷摸混入很不光彩　貽笑大方

▲台灣駐紐約辦事處長徐儷文，日前出席川普在聯合國大會演說。（圖／外交部）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普23日出席聯合國大會，就宗教自由主題發表演說，台灣駐紐約辦事處長徐儷文獲邀出席，行政院長蘇貞昌稱此為「非常重大的外交突破」。對此，大陸外交部發言人耿爽27日指出，這根本不是聯合國的會議，「台方人員以偷偷摸摸的方式混入聯合國，這種小動作很不光彩，貽笑大方。」

耿爽在例行記者會上表示，記者提到這場關於宗教問題的相關會議，是美國借聯合國場地舉行的一場邊會，「根本不是聯合國的會議」。而台方人員以偷偷摸摸的方式混入聯合國，「自損人格，還渲染說這是所謂的『外交突破』，這種小動作很不光彩，貽笑大方」。

▲川普聯合國演說。（圖／路透）



他又稱，聯合國多次重申，「堅持按照聯大第2758號決議處理台灣問題，廣大聯合國會員國也堅持一個中國原則。台灣當局的圖謀不會得逞。」

此外，國台辦發言人馬曉光日前也說，這個會議不在聯大的議程之內，「民進黨當局藉此作政治文章，自我吹噓，來欺騙台灣民眾。」他指出，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分，沒有資格加入，「聯合國長期堅持按照一個中國原則來處理涉台問題，包括台灣方面人士進入聯合國相關場所。這一點沒有改變，也不會改變。」

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



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