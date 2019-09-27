真大膽！非法越南移工組團旅遊　專勤隊國道警攔遊覽車逮42人

▲非法越南移工組團旅遊，台南專勤隊會同國道警攔覽車，甕中捉鱉逮獲42人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署台南專勤隊據報，循線會同國道警局在國道三號關廟路段攔截一輛由非法移工組團旅的遊覽車，經查有42名越南籍非法外來人口，其中有33名是失聯移工，全部帶回調查在台期間違法情事，並將依規定執行遣返。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前獲報，有數十名越南籍非法外來人口組團搭乘遊覽車到台東及墾丁地區進行3天2夜旅遊，移民官循線逐步鎖定遊覽車動態，利用該團北返要到南投的路途中，掌握最佳查處時機，協調國道公路警察局，在國道三號關廟路段攔截遊覽車，並引導至關廟服務區， 車子一停靠，預先布署埋伏的眾多移民官立即蜂擁而上，包夾圍堵前後車門，車內查處對象一見插翅也難飛，原本充滿歡樂的車內氣氛瞬間急速凍結。

▲身材嬌小的女子躲藏在遊覽車座位下，仍難逃移民官的法眼。

移民官上車檢查過程中，除了有男性非法外來人口一度企圖衝撞安全門，甚至還有身材嬌小的女子躲藏在遊覽車座位下，以為可以躲過移民官的法眼，結果因為甕中捉鱉無處可逃，還是都乖乖束手就擒，一舉查獲42名越南籍非法外來人口，其中有33名是失聯移工，全部帶回調查在台期間違法情事，是不是有幕後集團操控，並將依規定執行遣返。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，移民署將持續會同相關單位加強查察，遏止違法外來人口滯台從事非法行為歪風，展現嚴正執法的決心，也呼籲國人千萬不要以身試法，一旦貪圖便利而觸法，非法聘僱依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。歡迎熱心民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。