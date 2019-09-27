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林智鴻問聽韓國瑜「他奶奶的、拎北等你」感想　警察局長：口頭禪

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記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜26日出席市議會施政報告，市議員林智鴻調出韓國瑜過去在造勢場合時喊出「他奶奶的，拎北等你」，詢問法制局長及警察局長感想，警察局長李永癸則回應「是一般的口頭禪」，而副市長葉匡時則說「不夠文雅但不至於憂心程度」，雙方唇槍舌戰，讓林智鴻氣憤地說「原來這兩句話是口頭禪，這兩句話不是下流的話，留做發言紀錄」。

▲▼ 林志鴻。（圖／記者賴君欣攝）
▲高雄市議員林智鴻。（圖／記者賴君欣攝）

市議員林智鴻調出日前韓國瑜在新北三重造勢，抱怨近日不停被黑，並要支持者可以回韓黑一句「他奶奶的」，甚至還說「拎北等你」，林智鴻詢問法制局長，不會教子女這個東西，有無犯罪行為？法制局長吳秋麗表示「依我的法律判斷，沒有」。

▲林智鴻VS李永癸 。（圖／翻攝高雄市議會）

▲林智鴻VS李永癸 。（圖／翻攝高雄市議會）

後續詢問警察局長李永癸，身為高雄市長講這話有何感想？不過李永癸則回應「是一般的口頭禪」，讓林智鴻大喊原來這些話在李局長口中是口頭禪，接著詢問文化局長林思伶，怎麼看身為高雄市長講這話？林思伶則說「尊重每人的口頭禪」。

緊接著林智鴻點名副市長葉匡時，由於韓國瑜說過「學好三年學好三天」，聽到韓國瑜說「他奶奶的，拎北等你」憂不憂心，會不會影響教育，葉匡時則說「不夠文雅但不至於憂心程度」，雙方唇槍舌戰，讓林智鴻氣憤地說「原來這兩句話是口頭禪，這兩句話不是下流的話，留做發言紀錄」。

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