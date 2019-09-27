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讓他從全家人消失...高雄母偕子殺夫砍頸！　「冰屍」藏3個月判決出爐

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▲▼壽司冰櫃案逆轉，婦幫兒子頂罪。（圖／記者宋德威攝）

▲不堪長期家暴，洪婦偕同兒子將丈夫殺害後冰屍藏了3個月，27日判決結果出爐。（資料照／記者宋德威攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市2018年9月發生一起震驚全台的冰屍案 ，一名洪姓婦人不滿丁姓丈夫長期家暴，涉嫌持刀殺死丈夫後，夥同兒子把屍體搬到一樓一個大型臥式冰櫃存放約3個月，直到女兒許久不見父親報案，整件事情才因此曝光。高雄地院今天審結宣判，並依殺害直系血親尊親屬罪將丁男兒子判刑18年、褫奪公權9年，另依殺人罪，判處同謀的洪婦、高男、蔡男8年至15年不等刑期。

回顧案情，洪女和丈夫長年感情不睦，而他們的大兒子假釋出獄後，在父親的水產店幫忙，但卻時常流連酒店，而他在得知父親曾將一筆200萬元的款項託付給友人保管後，因此埋下了謀害父親的殺機。

2018年5月間，丁父因事與家人起爭執，讓洪女氣得對兒子說：「一定要讓他從全家人生活中消失」，而丁男此時又想起那筆200萬元的款項，竟決定以殺害生父的方式來牟利，因此2人商討之後，隨即展開殺人計畫。

▲▼獵奇冰屍案大逆轉！大兒子認找2友殺父藏屍　母心疼頂罪（丁姓大兒子）。（圖／記者宋德威攝）

▲丁男砍殺父親為求牟利，手段相當兇殘，被判刑18年。（資料照／記者宋德威攝）

檢方調查，丁男原本還想由2個未成年的弟弟來下手，但洪女認為2個小孩年紀太小會壞了此事，當場拒絕。就在這時，丁男腦中浮現了平常和他混在一起的高、蔡2人，決定以各50萬的酬金遊說他們一同犯案。

案發當時，丁男先是將父親壓制在床上，隨後命令蔡男及高男2人拿電視櫃上的開山刀砍父親，直接砍到他不再掙扎為止。事後，眾人原先把屍體搬到了3樓浴室，但因為屍體開始發臭，因此丁男隔了3天後，又將屍體搬到1樓的冰櫃裡冷藏。

▲▼ 婦人殺死丈夫冰存三個月 。（圖／地方中心翻攝）

▲洪婦殺死丈夫後，將屍體冰存三個月，直到女兒察覺有異報警，整個案情才曝光。（圖／地方中心翻攝）

丁男犯案後，還狡猾的把兇刀、染血的衣服和床單都帶到山區焚毀，甚至還和媽媽串通好，如果東窗事發，就說是因為長期遭受丁父家暴，母子二人為求自保才會不小心殺人，而這起冰屍案藏了3個多月，直到女兒因長期未見到父親報警，=而轄區潘姓員警前來質問洪婦「阿丁叫我來的，應該今天要講實話了」，整起案件才曝光。

全案經過數月的偵辦，終於在27日審結宣判，法官將丁男依依殺害直系血親尊親屬罪將丁男兒子判刑18年、褫奪公權9年，而洪婦、高男、蔡男則被判8至15年不等的刑期。全案可上訴。

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