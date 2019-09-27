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「我要採訪到各國總統！」黃寶慧立志為台灣發聲　10月專訪馬國準首相安華

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▲▼ETtoday執董黃寶慧演講。（圖／記者李毓康攝）

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧，今（27日）前往台灣大學，出席「與大師對談／領袖風範領域」活動擔任演講嘉賓，主題為「我與總統面對面-黃寶慧與世界領袖的十次對話」。演講中除了分享從事媒體工作的心路歷程外，也預告10月將前進馬來西亞，專訪即將從馬來西亞首相馬哈迪手中接棒的人民公正黨黨魁安華（Anwar Ibrahim）。

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黃寶慧提及求學過程時笑言，大學聯考數學0分，所以讀了輔大德文系輔修英文，雖然對數學完全沒興趣，但在大學時就發現自己對語言學習很有興趣。畢業後順利考上美國加州聖荷西州立大學大眾傳播系，並拿到碩士學位，之後回台打拚，致力國際新聞及外交採訪。當時的她就下定決心「要走一條與別人不一樣的路，我要採訪到各國總統」。

▲▼ETtoday執董黃寶慧演講。（圖／記者李毓康攝）

▲台大學生請黃寶慧簽書。（圖／記者李毓康攝）

1995年底，美國總統老布希來台。黃寶慧回憶，當時她準備好題目，每天守在飯店門口，終於等到老布希，但只有短短5分鐘時間，老布希面對所有問題都只答「say something tell nothing」，但日後意外收到對方親筆信函，這一次的經驗，開啟了她訪問國家元首的想法。

之後黃寶慧陸續採訪了10位國家領袖，包括，新加坡國父建國總理李光耀、美國總統柯林頓、巴拿馬總統巴雅達雷斯、薩爾瓦多副總統艾絲柯芭、中華民國副總統呂秀蓮、馬來西亞總理馬哈迪、南非總統戴克拉克、菲律賓總統羅慕斯、中華民國總統馬英九等。

▲▼ETtoday新聞雲執行董事黃寶慧將到台大演講。（圖／黃寶慧提供）

▲黃寶慧到台大談「我與總統面對面-黃寶慧與世界領袖的十次對話」。（圖／黃寶慧提供）

「這條路上遇到很多挫折，每次採訪完國家領袖時都會死好幾億細胞、壓力非常大，甚至告訴自己不要再有下次了，但一路上卻也完成了這麼多次專訪，我發現，當真心努力完成一件事情時，全宇宙都會幫忙。」黃寶慧用自身經驗勉勵學子，不要怕挫折，一定要不斷嘗試才可以得到成果。

▲▼ETtoday執董黃寶慧演講。（圖／記者李毓康攝）

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧。（圖／記者李毓康攝）

黃寶慧最後也提到，政治因素導致台灣常無法出現在國際舞台上，但是她卻做到了台灣外交官做不到的事情，她期許自己未來能以自身力量與媒體人角色，能一次次在國際場合為台灣發聲。黃寶慧預計10月份起程前往馬來西亞，訪問即將從馬來西亞首相馬哈迪手中接棒的人民公正黨黨魁安華（Anwar Ibrahim），12月前往世新大學舉辦講座，繼續傳承經驗。

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