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一直滴！外送員「整隻手爆血」0察覺...繼續大雨中趕路　他秒伸暖手逼哭網

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▲他已經稍微擦過檯面了，原本的血更大一片。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原po已經稍微擦過檯面了，原本的血更大一片。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

外送工作現在正夯，但血汗辛酸也是眾所皆知。一名網友今天拿外送餐點時，赫然發現外送員整隻手在冒血，而對方卻渾然未覺，雖然他簡單幫忙處理包紮，仍建議先去急診，但外送哥只能無奈搖搖頭，在不斷致歉的同時，還得趕往下個地點。

「實在太讓人擔心了！」網友上爆怨公社發文說道，外送哥在門口送餐點時，他發現對方似乎在滴血，結果仔細一看，竟然整隻手都是，而且是瘋狂流、止不住的那種。

請繼續往下閱讀...

震驚之餘，網友連忙請對方進門，並幫他清理傷口、做簡單的包紮，同時也好奇問說，「你都沒有發覺你受傷了嗎？」而答案竟是完全沒發現，眼看外面還下著大雨，他不由得捏把冷汗，也建議外送哥先去急診。

讓他鼻酸的是，外送哥一邊說著不好意思，一邊準備趕下一趟外送，所以他只能加快動作，幫對方貼一堆ok蹦後，又拿了一大疊擦手紙，讓他能放身上止血。

▲他已經稍微擦過檯面了，原本的血更大一片。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友們紛紛紅了眼眶。（圖／翻攝自爆怨公社）

今天的一幕，也讓原po相當感慨，「我只能說...外送員辛苦了，賺錢重要沒錯，但命也很重要欸，希望他的血有止住了。」

對此，網友們不禁淚嘆，「賺錢固然重要，身體也要顧好」、「辛苦了外送員」、「他的媽媽一定很心疼」、「外送員也是別人家的孩子，真讓人心疼」、「外送服務真的很辛苦又危險」；同時，很多人也不忘大讚原po的善良，「謝謝你」、「你是一個好人」、「感謝好人！讓社會更溫暖」。

最後，原po表示，外送哥真的是用生命在送，當他聽到對方說，「不行...要趕快回去送單」時，真的差點飆淚，而且還完全不知道自己受傷了，「嚇死我...照片中還是我擦過的，本來更大一片。」

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