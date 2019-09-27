節能家電冷氣電冰箱補助5000元　10月9日截止申請

▲彰化縣政府補助節能家電5000元，10月9日截止。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府配合經濟部「縣市共推住商節電行動」辦理「彰化縣設備汰換與智慧用電計畫」，補助縣轄內之集合住宅、服務業及機關與學校汰換老舊空調、照明設備及建置能源管理系統與住宅汰換老舊空調及電冰箱，獲縣民熱烈參與，因補助經費即將用罄，請購買節能家電並申請補助之縣民於10月9日以前完成購買並送件申請。

縣府表示，依經濟部補助款項108年可受理縣民申請設備汰換補助額度為新台幣1億8,136萬6,168元，本計畫自107年6月開辦統計至108年9月17日止，業已受理3萬2,167件，受理核發補助款項為1億6,513萬1,767元，尚餘補助款項新台幣1,623萬4,401元，其中以108年3月起開辦住宅設備汰換尤獲縣民踴躍參與，推估經費將於108年10月中旬用罄，彰化縣政府已於9月23日公告將於10月9日後中止受理補助申請。

縣府同時提醒尚有計畫購買節能家電並申請補助之縣民，購買日期需於107年12月7日起至108年10月9日以前（以發票日期為準），並將該發票與相關文件於108年10月9日以前送彰化縣政府經濟暨綠能發展處「彰化縣設備汰換與智慧用電計畫」受理櫃台申請（彰化縣彰化市中山路2段416號1樓）；或採郵寄方式於108年10月9日以前（以郵戳日期為憑）寄達；或採線上方式於108年10月9日以前線上送件完成；彰化縣政府針對已受理申請案件，將依規定按送件申請優先順序辦理至經費用罄為止；另審查不合規定或內容有欠缺者依規定辦理補正或駁回。

另經濟部109年針對集合住宅、服務業及機關與學校尚有規劃補助額度可辦理設備汰換，彰化縣政府將於109年積極爭取全額補助款項，倘未及於108年申請設備汰換補助或108年審查合格但未獲補助之集合住宅、服務業及機關與學校申請案件，則移列至109年度辦理至經費用罄為止。

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