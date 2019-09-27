日航選位標註「嬰兒出沒」！網掀兩派論戰　家長認了：我也支持

▲日本航空的服務引起外界關注。（圖／翻攝自日本航空官網）

記者詹雅婷／綜合報導

日本航空（Japan Airlines，JAL）一項服務引起外界關注，也就是旅客在網站購票事先選定座位時，可透過座位表得知同一班機的哪些座位可能有小於2歲的嬰幼兒。儘管有人認為這是個貼心服務，也有人認為這是對孩子的歧視，但目前已有許多家長表態贊同。

CNN引述日航官方網站的描述指出，當旅客在日航官網選取座位時，若同行者包含8天以上、2歲以下的嬰幼兒，座位就會顯示嬰兒標誌，讓其他乘客知道該區域可能會有嬰兒。但日航也表示，上述服務僅限於透過官網訂購，且若班機在最後一刻更改機型，嬰兒圖示不一定是百分百正確。

▲ 旅客透過日航官網購票時，座位表會顯示嬰兒座位。（圖／翻攝自推特@dequinix）

這則消息引起網友熱烈討論。阿賀梅（Rahat Ahmed）發推文提到，他非常感謝日航的這項服務，「所有航空都應該如此提醒。」此外，許多擁有小孩子的家長們也認同這項服務，很怕孩子會不小心打擾到別人。

但網友安德魯林（Andrew Lim）則認為，乘客應該要多一點同理心。Amanda Cutcher Meisenheimer表示，這是容忍對孩子的歧視。