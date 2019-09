日航選位標註「嬰兒出沒」！網掀兩派論戰　家長認了：我也支持

▲日本航空的服務引起外界關注。(圖/翻攝自日本航空官網)

記者詹雅婷/綜合報導

日本航空(Japan Airlines,JAL)一項服務引起外界關注,也就是旅客在網站購票事先選定座位時,可透過座位表得知同一班機的哪些座位可能有小於2歲的嬰幼兒。儘管有人認為這是個貼心服務,也有人認為這是對孩子的歧視,但目前已有許多家長表態贊同。

CNN引述日航官方網站的描述指出,當旅客在日航官網選取座位時,若同行者包含8天以上、2歲以下的嬰幼兒,座位就會顯示嬰兒標誌,讓其他乘客知道該區域可能會有嬰兒。但日航也表示,上述服務僅限於透過官網訂購,且若班機在最後一刻更改機型,嬰兒圖示不一定是百分百正確。

▲ 旅客透過日航官網購票時,座位表會顯示嬰兒座位。(圖/翻攝自推特@dequinix)

這則消息引起網友熱烈討論。阿賀梅(Rahat Ahmed)發推文提到,他非常感謝日航的這項服務,「所有航空都應該如此提醒。」此外,許多擁有小孩子的家長們也認同這項服務,很怕孩子會不小心打擾到別人。

但網友安德魯林(Andrew Lim)則認為,乘客應該要多一點同理心。Amanda Cutcher Meisenheimer表示,這是容忍對孩子的歧視。

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD