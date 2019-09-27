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襯衫髒了到「巷口超商」就能買！全家開賣長袖襯衫限量3萬件

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▲▼全家開賣襯衫 。（圖／業者提供）

▲全家開賣長袖襯衫。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

為搶攻男力商機，全家便利商店開始賣起長袖襯衫，自即日起在指定500家門市上市，提供藍、白2色，尺寸從M到XXL，單件特價590元、任選兩件999元，限量3萬件。

根據市調公司調查結果顯示，男性的消費旅程不再講求快，而是逐漸傾向精打細算比價的購物者。看好此男力商機，全家即日起推出自有品牌FamilyMart Collection長袖襯衫來對應逐漸崛起的男性消費力。

全家指出，自102年底發表自有品牌FamilyMart Collection以來，銷售業績逐年成長，至2018年業績超過35億。目前產品除了日常生活所需食品、日用品外，更創通路之先，推出竹纖維環保餐具、獲得美國USDA&AMA雙項認證天然洗劑、羽絨衣等。

而今年則再推出創新特色商品，瞄準男性上班族出差或臨時更換襯衫需求，端出男性襯衫，搶攻男力商機。全家指出，自有品牌FamilyMart Collection長袖襯衫強調100%台灣製造，使用吸濕快乾材質的布料，並以鈄紋緹花布料製作微修身版型，莊重又不失年輕感。

另外，小7則觀察到超商為情侶們最習慣購買保險套的主要通路，因此領先其他超商業者開賣號稱「地表最薄保險套」的岡本0.01，自即日起限量販售，每盒2入售價299元。其才剛推出沒多久，已引發搶購風潮。

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