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新竹市府理免費肝炎與肝癌檢驗　明起開跑計2千人受惠

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▲ 預計本次活動將有2,000位以上民眾受惠。（圖／新竹市政府提供）

▲ 預計本次活動將有2,000位以上民眾受惠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為培養民眾的護肝意識，新竹市衛生局將於9月28日上午8點30分到11點30分，於本市香山衛生所舉辦免費肝炎與肝癌大檢驗活動，民眾只要年滿20歲以上攜帶身分證明無需空腹即可參加篩檢，活動中也將準備精美的宣導品提供給完成檢驗的民眾，預計本次活動將有2,000位以上民眾受惠，鼓勵符合條件民眾踴躍參加。

衛生局指出，為守護市民健康，特與肝病防治學術基金會、國際扶輪社3482地區等民間團體合作，並爭取三年1,500萬的經費，將自今年起規劃三年期程辦理「免費肝炎與肝癌大檢驗活動」，三年累計將有6,000位民眾受惠。期望透過篩檢及轉介治療，降低本市肝炎個案發展成肝癌的機會，並藉由篩檢活動可以達到「早篩檢、早知道、早治療」之目的。

衛生局指出，根據衛生福利部公布107年的十大癌症死因統計，肝癌位居第二位，本市也有將近五分之一(17.8%)的癌症病人是因肝癌過世，而B、C型肝炎病毒則是最大元兇。為找出更多B、Ｃ肝炎患者，並使患者進一步早期發現、有效治療，市府特別結合民間團體辦理大型篩檢活動，來協助病患找回自己的健康和維持家庭的幸福。

活動檢查項目包括B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎、肝功能(GOT、GPT)、肝癌檢查（甲種胎兒蛋白AFP、B、C肝炎病毒量檢測等篩檢項目，異常個案將協助安排腹部超音波檢查及後續轉介就醫，期能使肝病不再成為威脅國人健康與公共衛生的疾病。民眾若有活動相關疑問，可撥打香山衛生所03-5388109或本局防疫專線03-5355130洽詢。

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