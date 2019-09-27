大庄附幼創意課程好好玩　獲全國教學卓越金質獎

▲新竹市長林智堅日前赴大庄附幼開課「料理小學堂」帶孩子做創意米粉料理。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市香山區大庄國小附設幼兒園推動STEM科學教育，以「庄腳囡仔的『水、米、米粉』盛宴」為主題的特色課程，孩子透過「快樂小農夫」、「水道工程師」等體驗，實踐親自種稻、訪查社區三姓公溪、進米粉寮認識在地產業，獲堪稱「教育界奧斯卡」的108年度教育部教學卓越獎金質獎肯定，全台僅5所幼兒園獲金質獎；新竹市長林智堅日前也赴大庄附幼開課「料理小學堂」帶孩子做創意米粉料理，他肯定大庄國小附幼帶孩子結合在地資源、動手做科學，成為公幼辦學的典範。

大庄國小附設幼兒園106年起配合幼教新課綱，率先實施為主題的不分科STEM課程，帶學生走入社區認識水資源與稻米產物，實作課程多元創新，獲108年度教育部教學卓越獎金質獎肯定。大庄附幼主任李如瀅表示，此次獲獎的「庄腳囡仔的『水、米、米粉』盛宴」課程參考STEM教育理念，結合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math）跨領域教學，規劃「水的樂園」、「與米有約」、「米粉達人」三大主題，加入家長協助並融合社區特色，讓孩子們玩水、種稻及當大廚炒米粉，從實作中體驗各種科學原理，感受社區環境的自然與人文風情。

「庄腳囡仔的『水、米、米粉』盛宴」串聯家長、社區與學校的力量，一同帶著孩子「以社區為教室快樂學習」，「水的樂園」帶學生認識社區三姓公溪的歷史，還繪製「庄水地圖」學會珍惜水資源，孩子也親手設計製作小船，扮演「工程師」建構水道做浮力實驗，其中「小船馬拉松」比賽更是讓孩子樂此不疲、成就感滿滿。

「與米有約」主題課延續三姓公溪具灌溉功能的學習概念，帶學生體驗種稻樂趣，利用學校的花圃讓孩子當「快樂小農夫」插秧種稻，就近觀察水稻的成長過程，更帶孩子探訪社區米店，用聞摸看等五感體驗認識黑米糯米糙米等米種差異，更親自下廚嘗試各種煮米方式，進而學會珍惜食物，實踐「從產地到餐桌」的完整食農教育，也讓孩子能驕傲的說「以後換我煮飯給爸爸媽媽吃！」

「米粉達人」帶學生認識新竹米粉的起源，孩子不僅進入各家工廠參訪，還繪製「大庄米粉地圖」，更親自蒐集資料歸納出「新竹盛產米粉」的主因，對在地產業有全方位認識，林智堅市長日前也擔任其中一堂「料理小學堂」的課座老師，帶孩子嘗試炒米粉、焗烤米粉等創意料理，學生小穎的爸爸也說，孩子回家後很熱情的分享米粉的各項知識，儼然成為小小米粉專家。

大庄幼兒園主任李如瀅是推動課程的重要舵手，四年前她帶領教學團隊嘗試轉型，發展「幼兒探究取向主題課程」的科學教育，初期遭家長質疑「還不如拿來教寫字」，隨主題課程巧妙融入語文與數學等科目，讓孩子在實作過程中成長、家長也逐漸改觀，後來經匿名調查，家長對課程滿意度百分百，大庄附幼入園人數年年倍增，107學年度更增開一班。

林智堅表示，肯定大庄國小附幼的辦學成果，利用今（108）年剛啟用的全新廚房開設「料理小學堂」，廚房除了烹煮食物，也能化身成為孩子多元化學習的手作空間，翻轉大家對上課的想像，做了最好教學示範。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，藉由發展在地化的幼兒STEM課程，讓大庄附幼從招生不足到爆滿，對教學團隊來說是莫大的鼓舞。本次獲獎課程不採一般幼兒園常做的語文或藝術領域主題，透過水資源的科學探與動、靜態舞台展演，讓孩子找到自己的興趣與定位，恰恰符膺108新課綱的精神。