宜蘭義人吳振立48年前跳河救人　紀念碑遷建出生地揭碑

▲▼宜蘭義人吳振立48年前捨身救人，紀念碑遷建出生地並於27日揭碑。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為感念吳振立先生於1971年捨身救人事蹟，宜蘭市公所與「宜蘭縣義人吳振立先生教育協會」於27日在吳振立先生出生地（礁溪鄉二結村二結路13之5號）共同辦理「吳振立義人紀念碑遷建揭碑典禮」，紀念吳振立見義勇為之義行。

在27日「吳振立義人紀念碑遷建揭碑典禮」中，市長江聰淵表示，吳振立不是主流價值認定的社會菁英，而是社會上平凡的小人物，但卻擁有最神聖的靈魂，其由義而生之氣節，體現永恆的道德價值，值得後世重視與推崇，永為典範。

吳振立當年的國中導師張澄光表示，班上康樂股長的吳振立很有正義感，服務熱心也愛玩樂器，會吹小喇叭，更成為管樂隊長，常比賽為校爭光，吳正立體育也好，很會游泳，

1971年9月28日教師節，就讀宜蘭國中3年級的吳振立，當時正要從宜蘭市回到礁溪二結村，由於前一天颱風過境，中山橋洪水未退，他目擊到同樂國小4年級陳姓女童在宜蘭河裡載浮載沉，立即跳入河水中救人，但因水流湍急，兩人都不幸滅頂。

事後各界感念吳振立捨身救人的善行，紛紛捐款，在宜蘭市中山公園設立「吳振立義人紀念碑」，餘款則在其母校宜蘭國中成立獎學金，希望讓吳振立的義舉流傳後世。

2018年適逢宜蘭市公所市民之森第3期工程動工，吳振立妹婿陳茂盛向公所請願，希望趁中山公園改建時，能將該座紀念碑遷移至吳振立出生地旁，以便家屬就近維護追思。

市公所除全力協助完成紀念碑之遷移，吳振立好友的「宜蘭縣義人吳振立教育協會」召集人李錦昌，與吳家屬並成立「吳振立紀念碑暨獎學金管理委員會」，延續世間對吳振立義人義舉的追思緬懷，樹立社會向上提升的典範。

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