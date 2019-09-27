　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭義人吳振立48年前跳河救人　紀念碑遷建出生地揭碑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜蘭義人吳振立48年前捨身救人，紀念碑遷建出生地並於27日揭碑。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭義人吳振立48年前捨身救人，紀念碑遷建出生地並於27日揭碑。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為感念吳振立先生於1971年捨身救人事蹟，宜蘭市公所與「宜蘭縣義人吳振立先生教育協會」於27日在吳振立先生出生地（礁溪鄉二結村二結路13之5號）共同辦理「吳振立義人紀念碑遷建揭碑典禮」，紀念吳振立見義勇為之義行。

在27日「吳振立義人紀念碑遷建揭碑典禮」中，市長江聰淵表示，吳振立不是主流價值認定的社會菁英，而是社會上平凡的小人物，但卻擁有最神聖的靈魂，其由義而生之氣節，體現永恆的道德價值，值得後世重視與推崇，永為典範。

吳振立當年的國中導師張澄光表示，班上康樂股長的吳振立很有正義感，服務熱心也愛玩樂器，會吹小喇叭，更成為管樂隊長，常比賽為校爭光，吳正立體育也好，很會游泳，

1971年9月28日教師節，就讀宜蘭國中3年級的吳振立，當時正要從宜蘭市回到礁溪二結村，由於前一天颱風過境，中山橋洪水未退，他目擊到同樂國小4年級陳姓女童在宜蘭河裡載浮載沉，立即跳入河水中救人，但因水流湍急，兩人都不幸滅頂。

▲▼宜蘭義人吳振立48年前捨身救人，紀念碑遷建出生地並於27日揭碑。（圖／記者游芳男翻攝）

事後各界感念吳振立捨身救人的善行，紛紛捐款，在宜蘭市中山公園設立「吳振立義人紀念碑」，餘款則在其母校宜蘭國中成立獎學金，希望讓吳振立的義舉流傳後世。

2018年適逢宜蘭市公所市民之森第3期工程動工，吳振立妹婿陳茂盛向公所請願，希望趁中山公園改建時，能將該座紀念碑遷移至吳振立出生地旁，以便家屬就近維護追思。

市公所除全力協助完成紀念碑之遷移，吳振立好友的「宜蘭縣義人吳振立教育協會」召集人李錦昌，與吳家屬並成立「吳振立紀念碑暨獎學金管理委員會」，延續世間對吳振立義人義舉的追思緬懷，樹立社會向上提升的典範。

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】

►狗心靈受傷了！狂吠電表抄表員被踹5下　還差點被機車頭撞

►5個月大被丟在公園　34年後他變美國醫生回台尋親：媽媽，您在哪裡？
 

ET快訊
快訊／高鐵延伸屏東拍板「左營案」！最快2031年通車
不爽女同事作風！水瓶偷加漂白水…她一喝咽喉黏膜腐蝕
肉體誘惑男人殺男友！澳洲毒辣妹狠嗆：嗨到爆時割喉最棒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

節能家電冷氣電冰箱補助5000元　10月9日截止申請

大庄附幼創意課程好好玩　獲全國教學卓越金質獎

新竹市府理免費肝炎與肝癌檢驗　明起開跑計2千人受惠

宜蘭義人吳振立48年前跳河救人　紀念碑遷建出生地揭碑

輪椅男開車到漁港「曬太陽」　老電瓶害拋錨…警幫接電助脫困

太危險了！　婦女車輛故障待援竟抱幼兒站快車道交警熱心排除

建構臺灣自駕車產業生態系　「亞洲．矽谷」專區超吸睛

幼童發燒抽搐！　母向交警請求協助護送平安就醫

宜蘭新寮瀑布步道　受豪大雨影響暫停開放

酒駕不容忍 南警全市同步強力攔查取締酒駕

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

昔批民進黨爛到爆！館長現「2選1」　表態挺蔡英文：做人怎樣比較重要

節能家電冷氣電冰箱補助5000元　10月9日截止申請

大庄附幼創意課程好好玩　獲全國教學卓越金質獎

新竹市府理免費肝炎與肝癌檢驗　明起開跑計2千人受惠

宜蘭義人吳振立48年前跳河救人　紀念碑遷建出生地揭碑

輪椅男開車到漁港「曬太陽」　老電瓶害拋錨…警幫接電助脫困

太危險了！　婦女車輛故障待援竟抱幼兒站快車道交警熱心排除

建構臺灣自駕車產業生態系　「亞洲．矽谷」專區超吸睛

幼童發燒抽搐！　母向交警請求協助護送平安就醫

宜蘭新寮瀑布步道　受豪大雨影響暫停開放

酒駕不容忍 南警全市同步強力攔查取締酒駕

韓國公開賽／戴資穎化解8個賽末點直落二東宗　晉4強對決依瑟儂

狗狗當現成老爸卻慘遭3小汪玩殘　網：老婆不在時的我

日航選位標註「嬰兒出沒」！網掀兩派論戰　家長認了：我也支持

打110舉報辣媽！警到場驚見國三弟「一臉疲憊」...心酸：每晚都很吵

我上任以來只有4個字：沒有秘密！韓國瑜指示市府資料全公開

曾莞婷穿蓬裙白紗拍動作片拍怕了　夢幻婚紗走俐落風　

大港開唱爆粗口！韓國瑜剛批呱吉「粗俗下流」　今再怒斥滅火器「貶低藝術」

梅花旗／大聯盟式訓練有效　社團出身陳正毅飆142公里

《延禧攻略》高貴妃過生日…帝后雙妃全來啦！KUSO「掰頭名場面」網笑炸

「接軌IFRS 17」至少要增資1.5兆元？壽險公會發5大聲明駁斥澄清

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

地方熱門新聞

2019金牌音樂趴安平警將交管

郭台銘退黨遭冷處理　蔡：好聚好..

BMW豪華轎車大拍賣

「嘉有好市集」周末登場

萬巒購買「豬腳」孝親　無奈自小..

敬老禮金1千　藍：會債留子孫

小小海巡體驗營首發場

郵差心臟停止靠「生命之鏈」重..

台南市議會退回2020年總預算

台南七股遊蕩犬隻影響人車安全

台南市總預算被退請議長高抬貴手

桃園市優質紅茶　評鑑比賽頒獎

台南麻豆交流道匝道重大死亡車禍..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

更多熱門

相關新聞

宜蘭新寮瀑布步道　因大雨暫停開放

遊客請注意！羅東林管處依據中央氣象局年9月26日雨量資料24小時已達300公釐，考量新寮瀑布步道，受豪大雨影響，恐有落石及崩塌之虞，為維護遊客安全，27日宣布新寮瀑布步道暫停開放，請遊客暫勿前往，以免發生危險。

冬山素馨茶　日首展「台灣觀光文化物產展」

宜蘭守護長者　首創健康磐石醫療加值C據點

搭上火燒車　5個月孕婦輕傷親友捏把冷汗

即／宜蘭轎車自撞起火　4人輕重傷

關鍵字：

宜蘭吳振立紀念碑遷建揭碑

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面