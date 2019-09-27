搶攻外送財　1111調查顯示「4成民眾盼每周多賺7492元」

▲1111人力銀行調查顯示「4成民眾盼兼職外送員，每周可多賺7492元」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者余弦妙／台北報導

近來外送服務崛起，街頭巷弄隨處可見外送車輛穿梭其中趕著送餐，根據1111人力銀行最新調查結果顯示，有4成5的民眾都曾使用外送平台，主要理由為「免出門、隨時解饞、免運費、被揪訂、餐點多」。而這次的調查中也發現，外送支出最高的縣市為台北市，且女性使用外送比例高於男性。

根據調查顯示，有近4成的人有意從事外送工作，其中以想當成兼差工作意願最強；從交叉分析看出，現職傳產/製造業的從業人員，投入外送工作意願居各產業之冠，且有意從事外送工作的受訪者，希望每周進帳7492元。而預計投入外送行列原因為「時間可彈性分配」(81.4%)、「不會影響正職工作」(58.9%)及「從事門檻低」(41.0%)。

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另外，調查結果顯示，依使用習慣來看，以「food panda」(57.1%)為首，其次則是「Uber Eats」(27.9%)。而會使用原因則是「不用出門採買很方便」(61.6%)、「隨時想吃就可以下單」(44.9%)、「免運費/低運費」(39.2%)、「辦公室同事揪訂」(26.5%)及「餐點選擇多」(20.9%)。

從調查中還發現，受訪者平均每周的外送平台叫餐支出為732元，但隨著地區不同，叫外送的花費也出現差異，台北市平均每周叫餐支出為926元，高居全台之冠，其次則是台南市的767元，第三名則是基隆市的750元。觀察外送頻率，有一成的人是外送平台重度使用者，其中包括每周使用5-6次以上的「經常使用」(6.2%)以及每周使用7次以上的「頻繁使用」(3.9%)；另外還有每周不到1次的「很少使用」(46.1%)以及每周使用2-4次的「偶爾使用」(43.8%)。

從交叉分析可以看出，頻繁使用外送平台的女性明顯高於男性22.22%，意味著女性對於「吃什麼」相較男性在意，且握有主導權。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，從經濟部統計處資料顯示，全台餐飲業(餐館業、飲料店業及其他餐飲業)營收自2002年起便連年創新高，2018年的營業額比2017年增加超過200億台幣，年增率達4.60%，創下近6年最高年成長率。

李大華分析，地狹人稠的台北市物價高，龐大的上班族外食需求，使得台北人叫餐支出高居全台之冠；而素有美食之都的台南市，觀光景點帶動美食熱潮，連帶拉高在地叫餐支出僅次於台北市；基隆廟口夜市小吃遠近馳名，更是平台業者必爭之地，美食近在咫尺，推升基隆人叫餐支出全台第三高。

隨著外送商機逐漸擴大，外送平台究竟有哪些機制有待改善？調查發現，幫外送員額外投保(67.8%)最重要，其次則是油錢補貼(65.8%)、幫外送員加勞健保(55.5%)、提高分紅/抽成(44.9)及明文訂定外送規範(40.0%)。

李大華建議有意投入兼差外送員的上班族，除了考量時間成本、油錢花費及體力消耗外，宜維持良好的生活作息，養足精神才能降低奔馳在馬路上的風險，以減少職業傷害或意外發生。