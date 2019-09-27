朱立倫「釣蝦、吃蝦」　新北輔選順便批政府「瞎事」

▲朱立倫前往新北市替國民黨立委參選人輔選。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

前新北市長朱立倫本周即啟動全台輔選行程，第一站前往台南力挺參選台南第6選區立委的前國民黨主席洪秀柱，接著為台北市立委林奕華輔選，而27日他馬不停蹄繼續前進新北市，和國民黨三位立委提名參選人一同「釣蝦、吃蝦」之餘，也談到蔡政府的執政「瞎事」。另外，被問及近期熱門話題「韓朱配」，他則回應，「不存在的事情就是不存在的事情」、「我是好的助選員」。

朱立倫繼21日以台南女婿身分前往台南為洪秀柱站台，並獻上「辣椒項鍊」、24日化身Uber運將親自駕車走訪大安文山等區，為台北市立委候選人輔選，27日則回防新北市，陪同國民黨參選人黃志雄、林國春和陳明義一起在釣蝦場「釣蝦、吃蝦」。

朱立倫現身新北市樹林區的釣蝦場和三位參選人PK釣蝦，經過一小時拉鋸戰，最終由「朱隊友」險勝。品嘗鹽烤蝦酥的同時，三位立委參選人也邊剝蝦邊批評，「蔡政府執政一下爆出私菸案，一下是陳明文三百萬各種瞎事」，「蘇貞昌擔任行政院長卻天天和地方首長打口水戰」，黃志雄、林國春和陳明義三人立委選戰的對手都是蘇系立委，也誓言組成「新北鐵三角」要把「蝦酥(諧音瞎蘇)吃光光」。

有媒體詢問朱立倫近期熱門的「韓朱配」議題，他則回應，「不存在的事情就是不存在的事情，我們不要造成韓市長的困擾，也不要造成朱立倫的煩惱，我們大家團結一致，我是好的助選員」。記者繼續追問，外界認為只有他能救高雄市長韓國瑜低迷的民調，朱立倫則表示：「千萬不要這樣講，這是有些人見縫插針的說法」。

另外，民調顯示韓國瑜在藍軍支持度只剩六成，基層認為朱立倫是「民調的特效藥」，朱立倫認為，「選舉沒有特效藥，選舉只有靠一步一腳印，如果靠任何特效藥，可能三天就過了。距離選舉還有100多天，一時的低迷，大家不要太在意。」

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