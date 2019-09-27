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景氣連8顆黃藍燈、景氣仍處疲弱　領先指標連續兩月下滑

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▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲根據國發會發布的最新景氣燈號指出，8月綜合判斷分數為20分，燈號續呈黃藍燈，且這已是今年來第8顆黃藍燈（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

國發會今（27）日公布8月景氣燈號，8月綜合判斷分數為20分，較7月上修值22分減少了2分，燈號續呈黃藍燈，且這已是今年來第8顆黃藍燈。景氣領先指標轉呈下滑，不過同時指標仍持續上升，這也顯示出影響未來景氣的不確定因素仍多。

在9個構成項目中，股價指數由綠燈轉呈黃藍燈；工業生產指數由綠燈轉呈黃藍燈；批發、零售及餐飲業營業額由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分。不過海關出口值則是由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加1分；其餘5項燈號則與7月相同。

請繼續往下閱讀...

在領先指標方面，較上月下滑0.05%；7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，包括製造業營業氣候測驗點、實質貨幣總計數M1B、股價指數；建築物開工樓地板面積、實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率、外銷訂單動向指數則較上月下滑。

而在同時指標方面，7個構成項目經去除長期趨勢後，僅非農業部門就業人數較上月下滑，其餘6項較上月上升，包括：工業生產指數、製造業銷售量指數、實質海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額、實質機械及電機設備進口值，以及電力（企業）總用電量。

國發會指出，展望未來，台商回台投資逐步落實、半導體持續拓展先進製程，加以公共建設執行進入高峰期，均有利強化國內投資動能；此外，受惠薪資成長穩定、政府加碼擴大內需方案，有助刺激民間消費。

外需方面，歐美年終旺季備貨潮啟動、台商回台擴增產能，加以訂單移轉效應發酵，可望帶動出口持續成長；惟近期經濟合作發展組織（OECD）預估今年全球經濟成長率將降到10年來最低水準，全球貿易與投資均放緩；智慧型手機等行動通訊產品買氣鈍化等因素，可能牽制台灣出口表現，須持續關注。

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