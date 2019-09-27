人夫被硬塞「12年中古車」噴10萬　他一換新車...大姨子秒魔化：這60幾萬買的

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友6年前步入婚姻，當時老婆姊姊硬塞了一台2001年的中古車，作為結婚大禮，結果過戶後開沒多久，各種問題層出不窮，於是他取得對方同意，拿去折舊換新車，怎料事後大姨子突然反悔，而且拿了10萬仍不甘心，不斷謾罵咆哮，甚至厚臉皮說，「當初車是60幾萬買的，XX（原po）欠錢不還。」

男網友在「爆怨公社」娓娓道來，6年前準備結婚的他，那時還沒有轎車，也沒打算這麼快買車；然而，大姨子有台車齡12年的中古車，表示想要送他，就算他軟聲拒絕，對方仍堅持希望他收下。

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眼看就要成為一家人，男網友也不好一直堅持，所以欣然接受，但開沒多久就發現，車子到處都是問題，本來他不打算花太多錢維修，不過一想到是人家的心意，應該好好照顧，所以不管哪裡有問題，他都花錢修到好。

男網友表示，「當我要買新車前，我也有問過大姨子，說我要買車了，車子還妳好不好，當時她還回，已經過戶了，就是我的，結果我拿舊車去折5萬換新車，開到她家時，本來是想得到娘家的祝福，卻是惡夢的開始。」

▲12年中古車又毛病一堆，拿10萬就該滿足了。（圖／翻攝自爆怨公社）

大姨子事後突然反悔，責怪他買車為什麼舊車不還她，當下原po瞬間傻住，心想這明明就討論過的事，現在卻翻臉不認帳，對方甚至改口，車子只是借他開，這讓他非常錯愕，「拜託一下好嗎？車子已經過戶，妳要顛倒是非，我就想算了，不想欠她人情，給她10萬當作跟她買這台車，結果還是不滿意，竟說車子是她60幾萬買的」。

他不禁感嘆，「果然人不要臉天下無敵，01年的車難道我要給妳60幾萬嗎？車子是妳過戶給我的，就是我的，道義上已經給10萬，妳還要說我欠妳錢，還咒我死，這個娘家我已經死心了，奉勸各位，娘家的東西千萬不要拿，免得今天說是給你的，明天就變成借你的。」

對此，網友們也覺得很扯，紛紛回應「叫她10萬還來，買一台01年的車還回去！話說你老婆沒功能嗎」、「我一直深信：不用錢的最貴」、「這個伏筆埋得真深沉」、「這種我一定三字經外加五字經回報，連10萬都省」、「感同身受！只是我是自己家人」。

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