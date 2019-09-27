　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人夫被硬塞「12年中古車」噴10萬　他一換新車...大姨子秒魔化：這60幾萬買的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

車,駕駛,開車（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友6年前步入婚姻，當時老婆姊姊硬塞了一台2001年的中古車，作為結婚大禮，結果過戶後開沒多久，各種問題層出不窮，於是他取得對方同意，拿去折舊換新車，怎料事後大姨子突然反悔，而且拿了10萬仍不甘心，不斷謾罵咆哮，甚至厚臉皮說，「當初車是60幾萬買的，XX（原po）欠錢不還。」

男網友在「爆怨公社」娓娓道來，6年前準備結婚的他，那時還沒有轎車，也沒打算這麼快買車；然而，大姨子有台車齡12年的中古車，表示想要送他，就算他軟聲拒絕，對方仍堅持希望他收下。

請繼續往下閱讀...

眼看就要成為一家人，男網友也不好一直堅持，所以欣然接受，但開沒多久就發現，車子到處都是問題，本來他不打算花太多錢維修，不過一想到是人家的心意，應該好好照顧，所以不管哪裡有問題，他都花錢修到好。

男網友表示，「當我要買新車前，我也有問過大姨子，說我要買車了，車子還妳好不好，當時她還回，已經過戶了，就是我的，結果我拿舊車去折5萬換新車，開到她家時，本來是想得到娘家的祝福，卻是惡夢的開始。」

人夫「被硬塞12年中古車」噴10萬　他一換新車...大姨子秒變臉：這60幾萬買的（圖／翻攝自爆怨公社）

▲12年中古車又毛病一堆，拿10萬就該滿足了。（圖／翻攝自爆怨公社）

大姨子事後突然反悔，責怪他買車為什麼舊車不還她，當下原po瞬間傻住，心想這明明就討論過的事，現在卻翻臉不認帳，對方甚至改口，車子只是借他開，這讓他非常錯愕，「拜託一下好嗎？車子已經過戶，妳要顛倒是非，我就想算了，不想欠她人情，給她10萬當作跟她買這台車，結果還是不滿意，竟說車子是她60幾萬買的」。

他不禁感嘆，「果然人不要臉天下無敵，01年的車難道我要給妳60幾萬嗎？車子是妳過戶給我的，就是我的，道義上已經給10萬，妳還要說我欠妳錢，還咒我死，這個娘家我已經死心了，奉勸各位，娘家的東西千萬不要拿，免得今天說是給你的，明天就變成借你的。」

對此，網友們也覺得很扯，紛紛回應「叫她10萬還來，買一台01年的車還回去！話說你老婆沒功能嗎」、「我一直深信：不用錢的最貴」、「這個伏筆埋得真深沉」、「這種我一定三字經外加五字經回報，連10萬都省」、「感同身受！只是我是自己家人」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／高鐵延伸屏東拍板「左營案」！最快2031年通車
不爽女同事作風！水瓶偷加漂白水…她一喝咽喉黏膜腐蝕
肉體誘惑男人殺男友！澳洲毒辣妹狠嗆：嗨到爆時割喉最棒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月薪40K！郊區工作「供免費宿舍+水電」　學貸妹待1年超兩難：貪戀很笨嗎

超猛婆婆包三餐！媳婦掀蓋一看...柚子和百香果「長不一樣」　網友羨慕翻

便當內驚見「半截青蛙」　老闆娘一看「淡定捏爆」：鱘龍魚的背鰭啦！

飯店浴缸水變綠黃色！清潔妹仔細一看「沉積物」秒停手…傻眼：死囝仔

發票末4碼相同！弟自嗨中1000　姐一看「幸運鐵支」神反轉：誰來救救他

傍晚看《返校》！豐原妹開門「超衝擊」默念：拜託別走　散場一轉頭毛炸

「生日後想跑Ubereats」他跪求外送教學　老鳥看自介傻眼：拜託母湯

豆漿店買飲料！杯膜狂插5個洞「味道都一樣」他飆3怒臉　千人看懂秒廢笑

「我要採訪到各國總統！」黃寶慧立志為台灣發聲　10月專訪馬國準首相安華

快訊／高鐵延伸屏東拍板「左營案」！　經費554億元、最快2031年通車

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

昔批民進黨爛到爆！館長現「2選1」　表態挺蔡英文：做人怎樣比較重要

「我要採訪到各國總統！」黃寶慧立志為台灣發聲　10月專訪馬國準首相安華

快訊／高鐵延伸屏東拍板「左營案」！　經費554億元、最快2031年通車

《返校》翠華中學拍攝地曝光！18年廢校毛翻...她雨天朝聖「還原度超高」

人夫被硬塞「12年中古車」噴10萬　他一換新車...大姨子秒魔化：這60幾萬買的

最怕客人訂熱咖啡！外送員曝「容量比較少」原因：真的很絕望

台灣空污全球第16！正視氣候議題　呂秀蓮高喊「四生共榮」：明年讓我來

善耕365／從台前退居幕後　音樂計畫讓陳玟宇找到人生的舞台

學長洩完慾！10年後慚愧傳訊「會氣我嗎？」　她已變人妻...淚原諒：都過去了

擱淺貨輪成網美熱點...卸貨如垃圾山　網：污染算誰的？淨灘淨不完呀！

霞海城隍廟「月老」飛日本！搭3種交通工具「坐包包裡過海關」

南山、中信金合作成「巨無霸金控」　尹衍樑態度開放：什麼事都有可能

被懲罰「停賣投資型保單」　南山人壽今年新契約保費可能僅拿第3

賓士貓抱緊胖鼠忘情舔毛！　狂吸110萬觀看網驚呆：試味道？

韓國公開賽／戴資穎連追8分直落二東宗　晉4強對決依瑟儂

狗狗當現成老爸卻慘遭3小汪玩殘　網：老婆不在時的我

日航選位標註「嬰兒出沒」！網掀兩派論戰　家長認了：我也支持

打110舉報辣媽！警到場驚見國三弟「一臉疲憊」...心酸：每晚都很吵

我上任以來只有4個字：沒有秘密！韓國瑜指示市府資料全公開

曾莞婷穿蓬裙白紗拍動作片拍怕了　夢幻婚紗走俐落風　

大港開唱爆粗口！韓國瑜剛批呱吉「粗俗下流」　今再怒斥滅火器「貶低藝術」

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

生活熱門新聞

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術..

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風..

LINE限時1折！12組貼圖台..

熊貓重機外送員「雙B對決」　網..

10/1上路！「15項交通新制..

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

胎兒下肢發黑！產科醫泛淚「寶寶..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

末4碼相同！姐一看「幸運鐵支」..

豆漿店買飲料！杯膜狂插5個洞　..

夫妻搭Uber「怎會嫁你」…司..

翁擅停藥惹禍！醫護動員600人..

便當內見半截青蛙　店家：鱘龍魚..

2歲以下需坐後向式座椅　109..

更多熱門

相關新聞

店家目擊男客「碗裡挑料丟回湯鍋」噁爛炸

做餐飲業總是可以遇到不少自私的客人。一名女網友就在臉書分享顧客神自私舉動，原來日前一名男客在撈湯時，疑似撈到自己不想吃的料，下秒便把碗裡的東西撈回大湯鍋，讓她超吐血。不過隨後她的處理方式也被網友讚翻，「還好你有看到」、「要求他買下來」。

便當內見半截青蛙　店家：鱘龍魚的鰭啦

Nissan Patrol新年式升級登場

飯店浴缸水變綠黃色！她看「沉積物」秒停手

兒愛挖鼻孔狂流血　媽特製口罩羞恥爆

關鍵字：

中古車大姨子娘家欠錢爆怨公社車主新車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面