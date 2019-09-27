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台灣空污全球第16！正視氣候議題　呂秀蓮高喊「四生共榮」：明年讓我來

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▲▼台灣健康氣候行動，呂秀蓮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲呂秀蓮現身行政院前，力挺台灣健康空氣行動聯盟。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（27）日於立法院前舉辦「連續弔亡地球喪禮」，下午號召藝術青年全身塗白，扮演即將被滅絕的物種，赤腳從西門町徒步遊行至立法院前，更在滂沱大雨中舉起氣候大偶從立法院前步行至行政院，進行行動劇表演，總統候選人呂秀蓮也現身行政院前，呼籲政府必須重視氣候議題，並喊出「四生共榮」口號，指出生命應凌駕於一切之上，並表示若是政府處理得不好，「明年讓我來。」

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▲▼台灣氣候行動台北場活動。（圖／記者徐斌慎攝）

▲10位青年表演滅絕舞踏。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台灣氣候行動台北場活動。（圖／記者徐斌慎攝）

▲10位藝術青年全身塗白，代表被滅絕的物種。（圖／記者徐斌慎攝）

即使接近中午起台北下起豪大雨，台灣健康空氣行動聯盟呼籲政府正視氣候議題的行動並沒有中止，繼上午12位氣候青年門徒共進「地球最後的晚餐」後，下午重頭戲則是由10位青年從頭到腳全身塗白、身穿白衣，扮成滅絕的物種，從西門町赤腳步行至立法院前，以《滅絕舞踏》為題表演展現滅絕物種的悲鳴，希望藉此能喚起大家對氣候議題重視。

▲▼ 台灣氣候行動 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲小林村青年徐大駿（右1）。（圖／記者蔡玟君攝）

因莫拉克風災遭滅村的小林村青年徐大駿在下午再次發表演說，徐大駿15位家人於莫拉克風災中全部罹難，他哽咽表示，他曾返回昔日故鄉大喊，卻已沒有人回應，從小在山中長大的他，童年回憶早已面目全非，希望從自己故鄉消失，能喚醒台灣人對氣候議題重視，如果人類持續消耗自然資源，可能還沒等到正式氣候變遷，就已走向滅亡。

▲▼台灣氣候行動台北場活動。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台灣氣候行動立院前踩街遊行。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台灣氣候行動台北場活動。（圖／記者徐斌慎攝）

▲代表破壞環境的巨獸。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼台灣氣候行動台北場活動。（圖／記者徐斌慎攝）

▲現場舉起標語，要大家重視氣候議題。（圖／記者徐斌慎攝）

台灣健康空氣行動聯盟在發表一系列演說後於下午15時許舉起氣候大偶，以10位表演滅絕舞踏的藝術青年開路，從立法院一路遊行至行政院前，更舉起利用代表破壞氣候的巨獸，要讓路人也能重視該議題。

▲▼台灣健康氣候行動，呂秀蓮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲呂秀蓮現身行政院前力挺活動。（圖／記者蔡玟君攝）

總統候選人呂秀蓮於下午15時許現身行政院大門口前，並在看完台灣健康空氣行動聯盟演出的行動劇中發表看法，她表示，台灣目前空氣汙染在全球排名第16名，她曾在44年前提出第一部空氣汙染防治法，但隨著人口增加和工業發展，因此空氣仍越來越糟糕，這些更導致許多嚴重後果，因此無論大人小孩，全民都應該重視。

▲▼台灣健康氣候行動，呂秀蓮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲總統候選人呂秀蓮。（圖／記者蔡玟君攝）

呂秀蓮更進一步提出生命、生活、生產與生態的「四生共榮」概念，最大宗旨是生命高於一切，「命都沒有了，賺什麼錢？」呂秀蓮表示，我們的總統是一位年輕的女性，應該更努力來處理這件事情，「假如大家覺得不好，明年讓我來處理。」

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