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台鐵隱瞞普悠瑪煞車皮噴飛事實　黃國昌痛批林佳龍包庇

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記者林銘翰／台北報導

普悠瑪事故將滿週年，時代力量立委黃國昌27日於立法院質詢時指出，普悠瑪軔塊（列車閘瓦，煞車皮）會在行駛中崩落、噴飛脫落，但僅記錄在駕駛人交接表上，未呈現在維修記錄表中，痛批台鐵刻意隱瞞資料、交通部長林佳龍包庇。對此，林佳龍回應「我拒絕你說我包庇」，如果有記錄在正確地方交通部給予肯定，錯的地方則會要求改正。

蘇貞昌27日上午率領行政部門赴立法院進行施政報告及備詢，黃國昌質詢時再度問起普悠瑪事故相關問題，他表示普悠瑪事故即將滿一週年，但行政院所完成的調查報告改了好幾次還是殘缺不全，問林佳龍針對普悠瑪事故有沒有要重啟調查？

林佳龍回應，運安會將會補充、強化調查，由於運安會為獨立機關，交通部尊重也配合運安會之補充調查。

黃國昌指出，他在今年八月就質疑台鐵有零件短缺的疑慮，且軔塊會在行駛中無故噴飛脫落，證據也指出在今年三月及七月都層發生脫落現象，問林佳龍何時掌握此事？

林佳龍說，他在今年三四月間知道這件事，而去年就有發生，因此9月1日也已成立特檢小組。交通部已要求台鐵對於檢修備料、SOP都要通盤檢討，若有不實或違反規定一定嚴辦。

黃國昌說，交通部對台鐵進行總體檢，要求完整詳實記錄、建立後勤支援管理系統，但閘瓦脫落的事實卻沒有記錄在維修記錄表上，而是寫在駕駛員的交接紀錄中，痛批「交通部長可以包庇到，有記錄還要肯定、沒有記錄剛好嗎」？林佳龍則回應「我拒絕你說我包庇」，記錄在正確的地方要肯定，但記錄在錯誤的地方會要求改正。

▲▼立法院院會 蘇貞昌施政報告質詢vs黃國昌 林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

最後黃國昌則問蘇貞昌，對於行政院聲稱要徹底檢討的表現是否滿意？蘇貞昌先是說「我覺得立法院音響不錯，建議你降低一點分貝，會比較聽得清楚」，黃國昌則回應「不好意思，有時候聽到人家硬拗會提高音量，我先跟院長道歉」。

蘇貞昌表示，委員針對問題、發掘資料值得肯定，「但你講林部長包庇是不對的」，林佳龍上任後相當重視此案，也因事關重大，也成立各種調查委員會，甚至由行政院來調查，調查出來各界若還有質疑、不滿，就點出問題所在，再進一步調查。

蘇貞昌說，運安會是獨立機構，也有請外部專業人員進行調查，而行政院的態度就是要調查清楚。他強調，林佳龍非常重視這件事，「但你用很多描述用語並不符合真相，例如你說林部長包庇這就不對」。

▲▼立法院院會 蘇貞昌施政報告質詢vs黃國昌 林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

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