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民進黨黨慶28日登場！立委參選人「男女神」吳怡農、賴品妤呼籲支持者同樂

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▲民進黨黨慶記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨黨慶記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨33周年黨慶及全代會28日登場。根據規劃，全代會除了特別選在創黨地圓山大飯店舉辦外，也邀請資深黨員與總統蔡英文共襄盛舉，另外黨慶的「台灣派對」則選在中央黨部周圍舉行，相關慶祝活動預定從下午三點一路到晚上八點。民進黨27日下午召開記者會，「男女神」立委參選人吳怡農、賴品妤也特別現身喊話，呼籲所有支持者屆時一起到場同樂。

民進黨33周年黨慶主題訂為「台灣派對」，地點選在黨部周圍北平東路封街進行，由市議員張之豪、林智鴻、發言人薛呈懿擔任主持人，邀請支持者同樂。黨慶突破傳統造勢活動，邀請跨世代表演者演出，表演嘉賓包含楊秀卿、胖克兄弟、1976、二本貓、高雄鼓道場、隨性樂團、董事長樂團、大支等，卓榮泰也會上台致詞喊話，除了主舞台演出，黨慶也結合「民主辦桌世代共參論壇」、「民主現場人物展覽」、「台灣力市集」等活動。

民進黨27日下午召開黨慶記者會，副秘書長林飛帆、文宣部主任王柏鈞、發言人李明俐、立委參選人莊競程、謝佩芬、蔡沐霖、吳怡農、張銘祐、賴品妤、李問一同現身，一人獻上一句話祝福民進黨生日快樂，同時也邀請支持者黨慶當天一起同樂。

林飛帆記者會特別穿上卓榮泰的招牌外套飛行夾克，笑稱要跟主席致敬，他表示，民進黨今年33歲，對一個人來講還是青壯年，但對台灣人來說一個黨33歲已經滿有年紀。面對2020大選，許多優秀年輕人加入民進黨一起奮鬥，這代表了一代一代傳承的精神，台灣派隊歡迎所有支持民進黨、有共同理念的朋友一起參加。

「男神」吳怡農提到自己今年將滿39歲，過去民進黨為了台灣民主自由打拼，現在換年輕一代上場，今天台灣要在國際上立足、無懼強權打壓，最重要的一件事就是要壯大台灣，台灣不是小國，台灣是擁有民主自由的好國，送給台灣的一句話就是壯闊台灣、一起同行。

參選記者會上因為一頭長髮撞進麥克風爆紅的賴品妤，一上台就自嘲現在看到舞台就緊張。她說，這次參選對自己意義重大，艱困選區的席次對她來說不僅代表台派保衛戰，在新北出身的自己，也是守護家鄉的使命，希望大家願意給這樣的年輕人一個機會。

挑戰「艱困中的艱困」選區連江縣的李問，趁著記者會特別感謝這陣子碰到的馬祖鄉親，給他非常多的溫暖，他細數短短幾天以來，已經在馬祖走遍68公里的路，希望一步一腳印認識馬祖的鄉親，要讓大家看見民進黨不放棄爭取任何支持，傳達民主自由的價值。

「一百分女孩」謝佩芬感嘆，過去三十三年來許多前輩無懼打壓，努力打拼，才有今天的台灣，因為民進黨前輩堅定相信，才把不可能變成可能，所以，身為年輕的一輩，為了最心愛的台灣也要繼續努力，相信未來可以讓更多不可能變成可能。

莊競程提到，年輕一代要承擔使命，要讓台灣之美天長地久。蔡沐霖記者會上特別帶了寶寶現身，他說，面對思想老理想又窮的國民黨，未來可能走入灰燼，民進黨因為有一群完全沒有利益算計的年輕人投入，相信會有66歲、100歲甚至更長的生日快樂，要為了下一代努力；張銘祐則提到，自己趁著跑行程去向剛逝世的台獨先驅史明致敬，希望承擔起志業，讓台灣一代一代更自由，就算再辛苦都甘願去做。

▲▼民進黨召開黨慶記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

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