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擱淺貨輪成網美熱點...卸貨如垃圾山　網：污染算誰的？淨灘淨不完呀！

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▲▼擱淺桃園海濱的「振豐號」卸下整船200噸有如一座座小山般碎布和雜物。（圖／游吾和提供）

▲擱淺桃園海濱的「振豐號」卸下整船200噸有如一座座小山般碎布和雜物。（圖／游吾和提供）

記者楊熾興／桃園報導

在桃園市大園區後厝港擱淺年餘的宏都拉斯籍貨輪「振豐號」遭網友在臉書爆料，卸下整船200噸有如一座座小山般碎布和雜物，甚至還誇張的悶燒起來，市議員游吾和服務處27日前往勘察，要求桃園市政府海岸管理工程處監督清運作業，先行把圾垃清走以防二次污染。

▲這堆雜物甚至在25日起火燃燒。（圖／宋姓民眾提供）

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▲這堆雜物甚至在25日起火燃燒。（圖／宋姓民眾提供）

海管處回應指出，已要求負責單位在下午5點前，將現場所有堆積物覆蓋住，避免二次汙染，更要求他們在28日前把現場所有堆積物清除完畢。

▲在藍天下的「振豐號」擱淺貨輪是許多網友拍照打卡熱門景點。（圖／邱姓民眾提供）

▲在藍天下的「振豐號」擱淺貨輪是許多網友拍照打卡熱門景點。（圖／邱姓民眾提供）

被網友視為拍照打卡熱門景點「振豐號」擱淺貨輪，竟卸下一座座垃圾小山，網友ｐｏ網爆料，痛批「卸下一船垃圾，汙染算誰的？」有宋姓網友表示，25日中午這堆雜物甚至起火燃燒，「宛如進進入無政府狀態」其他網友回應「政府機關這個都不管的話，再怎麼淨灘也都淨不完呀」「買一般爛船還送垃圾」也的網友說「前陣子都去拍夕陽美景，怎麼這樣缺德」。

▲▼擱淺桃園海濱的「振豐號」卸下整船200噸有如一座座小山般碎布和雜物。（圖／游吾和提供）

▲擱淺「振豐號」貨輪就地卸下整船碎布令人嘆為觀止。（圖／游吾和提供）

游吾和獲悉後除指派服務處人員前往會勘，並表示擱淺「振豐號」貨輪卸下全部都是碎布，還有失火燃燒！造成遍地都是垃圾，將責請請海管處監督清運作業，應先行把圾垃清走以防二次污染。

海管處長林立昌表示，「振豐號」卸貨是由交通部航港局委請太星工程公司將船上400公噸的貨物卸下，暫放於岸邊，沒想到因為現場風大、加上堆積物數量眾多，導致在25日時出現悶燒狀況，有約200公噸的貨物起火燃燒遭到毀損，目前海管處已列出3點要求，通知航港局及太星工程公司改善。

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