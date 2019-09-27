包準賺錢！她加LINE投資群組深信「百分百獲利」　幸轉帳時被看穿

記者孫于珊／台北報導

許多人除了將錢放置銀行存放外，還會「投資」開源！台北市文山區一名24歲杜姓女子就加入了一個LINE投資群組，深信先繳1萬5000元後就能「百分百獲利」，於是24日至超商準備轉帳時，機靈的超商員工一眼看穿是詐騙陷阱！

馬上攔阻並通知警方。

▲女子加入一LINE投資群組，不料竟是詐騙！所幸店員與警方及時攔阻。（圖／記者孫于珊翻攝）

木新派出所獲報後，所長鄭錦燦率警員許景沛立即趕赴現場，杜女看到警方前來關切，慌張地稱是玩電玩遊戲所需，但又提不出所玩遊戲相關內容，後又稱是投資需要，說詞反反覆覆，而警方請杜女出示投資內容，發現只有手機LINE投資群組訊息，內容也相當簡略，不外乎是「獲利百分百」等聳動訊息。

由於杜女前後講法不一，警方研判為「假投資真詐財」的詐騙手法，為了勸阻杜女，便將近期所遇過的詐騙案向她講解，杜女聽完警方一番說明，終於恍然大悟，發現自己險遭詐騙，當場把該群組封鎖，並感謝超商店員與警方的辛勞。

▼假投資真詐財，文山警與超商店員聯手攔阻詐騙。（圖／記者孫于珊翻攝）

►腦公！你不可以賴帳喔

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