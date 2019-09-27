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快訊／高鐵延伸屏東拍板「左營案」！　經費554億元、最快2029年通車

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記者胡順惠／台北報導

交通部27日下午召開高鐵延伸屏東審查會，從區域發展、路網規劃、工程技術、財務面及地方建議等多面向進行討論，最終拍板選定呼聲最高的左營案。據了解，審查會7名學者中有3人缺席，僅4人到場，過半同意左營案，已完成可行性研究，但仍需補充相關國土開發效益指標資料經審查委員同意後，將可報行政院核定，需要1年半環評與綜合規畫評估，再加上9年施工期，最快2029年通車。

▲▼高鐵南延目前有4個方案。（圖／鐵路局提供）

▲高鐵延伸屏東最終選擇出爐。（圖／交通部鐵路局提供，下同）

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據鐵道局規劃，「左營案」主線由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國1，往東經高雄鳥松區、大樹區，跨越高屏溪至屏東市，選址屏東市區東側台糖六塊厝農場設置高鐵「屏東站」，全長約17.6公里，行車時間15分鐘，興建經費約554億元，興建經費最低。

▲▼高鐵南延4方案比較表格。（圖／交通部鐵道局提供）

▲高鐵南延4案比一比。

交通部鐵道局副局長楊正君表示，「左營案」已經完成可行性研究，包含工程經費、用地拆遷等資訊可以做判斷，可以直接報行政院。左營案為4案中可行性最高、經費最低、施工期最短選項，但仍需1年半環評與綜合規畫評估，再加上9年施工期，最快也要到2029年才能營運通車。

隨著2020大選腳步逼近，高鐵延伸屏東被視為選前假議題，但行政院長蘇貞昌10日南下視察，宣布高鐵確定延伸至屏東，讓後續發展增添許多不確定性。台灣鐵道暨國土規劃學會表示，不論藍綠，仍然擁有帶著建設就能換取選票的共識，但沒有產業與生活的想法，單純用上千億的建設預算在高鐵上，是沒辦法解決地方目前與未來的發展課題。

▲行政院長蘇貞昌出席機關檔案管理金質獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌10日南下視察，宣布高鐵確定延伸至屏東。（圖／記者林敬旻攝）

高鐵延伸屏東引起外界撻伐聲浪，認為這是政治操作。淡江大學運輸管理系教授張勝雄表示，目前左營已建立了良好的轉運系統，很多屏東民眾都在左營下車轉往屏東，但現在的高鐵南延計畫可能只延伸到屏東六塊厝，這樣潮州等南屏東的居民依然沒有受惠到，「這是一個只嘉惠到少數人的計畫」。

張勝雄初估，目前高鐵東延班次應為一小時一班車，但這真的是屏東人要的嗎？屏東人會要選擇一小時一班的高鐵直達車，還是轉乘一小時六班的台鐵再到屏東？他認為，屏東真正應該做的是與跟高雄聯繫，如果用「區外」的交通來協助屏東交通是不對的，「這是殺雞用牛刀」，很有可能還加速屏東的外移。

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