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恐怖男瘋狂告白高中老師！10餘年愛未變　42歲女師嚇：我是人妻

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▲▼長髮女,跟蹤。（圖／pakutaso）

▲古男發現老師開始躲避自己，竟傳訊息恐嚇對方，讓老師再也無法忍受。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名古姓男子在高中時期就愛慕自己的高中老師，即使過了10幾年仍對老師難以忘懷。古男對老師展開恐怖追求遭拒，竟傳訊「不要怪我沒有警告妳，到最後不得善終，我們都沒有好下場」，女師心生恐懼，因此報警。法官考量，古男雖患思覺失調症，但只因單方面愛慕女老師，持續騷擾對方，還傳簡訊恐嚇，實屬不該，念及古男已賠償10萬元達成和解，因此依恐嚇危安罪判拘20日。

判決指出，33歲的古姓男子，十多年前就對高中女老師心生愛慕，為了表明心跡，他在畢業前向老師大膽告白，只是女老師只當是青澀少男的一段青春歷程而未多做聯想，就簡單拒絕對方。

古男大學畢業後，開始從事保全工作，2016年間意外得知42歲的高中老師仍是單身，雖然兩人已10多年未見，但古男仍對老師難以忘懷，大膽萌生追求之意，開始打電話給對方積極示好。

老師剛開始接到古男電話時感到非常意外，甚至努力回想才想起對方是誰，她婉拒對方，表明自己已是人妻，希望古男不要再騷擾自己。未料，古男反而變本加厲展開更緊迫盯人的手段，簡訊強攻、奪命連環扣、甚至親自到學校站崗盯哨，時間長達一年多，讓女師飽受身心困擾，不僅嚇得不敢接他電話，甚至換掉電話、調離工作職場。

古男發現老師開始躲避自己，竟傳訊息給女師「不要怪我沒有警告妳，到最後不得善終，我們都沒有好下場」等語，讓老師再也無法忍受，怒控古男恐嚇、妨害自由。

古男否認恐嚇等危害安全犯行，他辯稱「傳這沒有什麼意思，是怕其他人會對她不利，沒有恐嚇的意思。」 不過法官認，舉凡一切言語、舉動足以使人生畏怖之事，都可算是恐嚇，而古男所傳簡訊內容，已足使老師害怕，因此恐嚇犯意明確。

不過，古男患有思覺失調症，在涉案時已有明顯精神症狀，雖有就醫，但其行為辨識違法能力已顯著減低，應予減輕。法官考量，古男患思覺失調症，未能及時接受治療、按時服藥，只因單方面愛慕女老師，持續騷擾她，多次反應制止無效，還傳簡訊恐嚇，實屬不該，念及古男已賠償10萬元達成和解，因此依恐嚇危安罪判拘20日。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pakutaso供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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