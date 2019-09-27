　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆子要千萬不成當街砸死老父　檢認定「有與社會隔離必要」建請判死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼逆子與父親口角竟將人打到重傷昏迷，送醫不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲逆子在自家門口當街砸死老父，檢方起訴並建請求處死刑。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

家暴、襲警樣樣來的孫姓男子，只因父親不願借款1千萬讓他投資自動化設備，竟當街對父親拳打腳踢，更用鋁門及重達15公斤的「請勿停車」石墩重砸父親頭部及身體，造成嚴重內出血，送醫不治。台中地檢署27日偵結，認為孫男已有典型「邊緣性人格」，家人也建請求處極刑，有與社會隔離必要，依殺害直系血親尊親屬罪起訴，並建請求處死刑。

起訴書指出，現年40歲的孫姓男子早年雖結婚，卻因家暴導致離婚，性格怪異的他也對父親等家人家暴，甚至多次辱罵、攻擊員警等，入獄後也對監獄管理員出言不遜，甚至攻擊舍監，已是問題人物。

孫男多年前經商失敗，無所事事，在外居住的他經常回老家伸手向70歲老父親要錢花用。今年7月25日中午，孫男回北區老家找父親，要求給1000萬元讓他可以投資自動化設備遭拒。他隔天下午身上帶著2把刀，再回老家要錢不成，當場與父親口角衝突。

▲▼與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼逆子當街將生父砸到昏迷，警方及救護人員到場制止並將傷者送醫。（圖／資料照）

▲▼與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押。（圖／記者李忠憲翻攝）

孫男先將父親從3樓拖至1樓大門口外後，將他推倒，接著對父親拳打腳踢，還用鋁門砸脖子。胡姓外婆見狀上前阻止，孫男竟不聽勸，還賞外婆耳光，並拿交通三角錐砸她導致受傷。孫男母親見狀，當街跪下哭求，但孫男卻像是失控的猛獸般，拿起重達15.4公斤，放在路邊的請勿停車路障告示牌石墩，高舉後猛砸倒在地上的父親頭部及身體導致昏迷。

警方到場後，趁機將孫男壓制上銬，同時趕緊叫救護車將孫父及其外婆送醫，外婆只受到輕傷，但孫父則因為傷勢過重，急救不治。

孫男雖坦認犯行，但辯稱他是義憤殺人，還將家人動機指向父親與前妻長妻通姦等誇張言論，檢察官當然不信。孫男母親、外婆及親姊、親妹4人均對他提出告訴，姊妹更當庭要求將他處以極刑。

檢察官認為，孫男長期家暴及並多次攻擊警察及監獄管理員，不懂檢討自己，而習慣歸責他人自我合理化，伴隨易怒、施暴的人格特性，已有典型邊緣性人格特質。他在大白天打死生父，家人甚至建請求處極刑，顯見家庭已無法容忍，即使服刑出獄後，家人也無法提供有效支持。為保護社會安全，刑事司法應有永久或幾近永久將他與社會隔離必要。建議法院審理時若證實孫男有精神疾病，應判處無期徒刑；若案發時責任責任能力正常，應判處死刑。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

「想質詢韓國瑜人太多」議會改抽籤質詢　洪慈庸：讓人傻眼！

中火「煤」搞定又要加新機組！中市府：兩原則沒解決絕不妥協

中高質詢兩樣情！江肇國批「韓國瑜輕鬆到能選總統」　盧秀燕忙到沒空接主委

ET快訊
快訊／高鐵延伸屏東拍板「左營案」！最快2031年通車
不爽女同事作風！水瓶偷加漂白水…她一喝咽喉黏膜腐蝕
肉體誘惑男人殺男友！澳洲毒辣妹狠嗆：嗨到爆時割喉最棒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

推產學合作變「勾結廠商浮報標金」　台大國際產學聯盟爆採購弊案

真大膽！非法越南移工組團旅遊　專勤隊國道警攔遊覽車逮42人

讓他從全家人消失...高雄母偕子殺夫砍頸！　「冰屍」藏3個月判決出爐

包準賺錢！她加LINE投資群組深信「百分百獲利」　幸轉帳時被看穿

男大生才剛開完性別平等委員會　又尾隨偷拍女大生如廁遭活逮

與嫩妹車震遭控性侵！獲判無罪：姨丈還到車上拿水對話

三貂角外海驚見「幽靈船」漂流　海巡艦艇冒惡浪啟動「防撞」

恐怖男瘋狂告白高中老師！10餘年愛未變　42歲女師嚇：我是人妻

臉書PO文影射女同事「毒蟲＋做制服店」　判拘役20日再賠5萬元

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

昔批民進黨爛到爆！館長現「2選1」　表態挺蔡英文：做人怎樣比較重要

婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

推產學合作變「勾結廠商浮報標金」　台大國際產學聯盟爆採購弊案

真大膽！非法越南移工組團旅遊　專勤隊國道警攔遊覽車逮42人

讓他從全家人消失...高雄母偕子殺夫砍頸！　「冰屍」藏3個月判決出爐

包準賺錢！她加LINE投資群組深信「百分百獲利」　幸轉帳時被看穿

男大生才剛開完性別平等委員會　又尾隨偷拍女大生如廁遭活逮

與嫩妹車震遭控性侵！獲判無罪：姨丈還到車上拿水對話

三貂角外海驚見「幽靈船」漂流　海巡艦艇冒惡浪啟動「防撞」

恐怖男瘋狂告白高中老師！10餘年愛未變　42歲女師嚇：我是人妻

臉書PO文影射女同事「毒蟲＋做制服店」　判拘役20日再賠5萬元

尹衍樑「吃下中信金」戰略破局！　知情人士曝：他的目標是吞下兆豐金

商業周刊／攜手中國山寨商　嘉義輪椅王「反著做」前進印度市場

婦幼停車格3格被占2格！嘆「不開罰會繼續」　檢舉方式大曝光

威廉森放話締場均20分10籃板　狀元排名超K湯！里拉德轟「狗屎」

南山、中信金合作成「巨無霸金控」　尹衍樑態度開放：什麼事都有可能

被懲罰「停賣投資型保單」　南山人壽今年新契約保費可能僅拿第3

賓士貓抱緊胖鼠忘情舔毛！　狂吸110萬觀看網驚呆：試味道？

韓國公開賽／戴資穎連追8分直落二東宗　晉4強對決依瑟儂

狗狗當現成老爸卻慘遭3小汪玩殘　網：老婆不在時的我

日航選位標註「嬰兒出沒」！網掀兩派論戰　家長認了：我也支持

目睹紫色絲襪裸屍！女友慘遭「極端凌虐」後扔樹林　網邪笑：案情不單純～

社會熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

OL挽腥夫「砸240萬找小四色..

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊..

水電工遭控性侵！秀親密對話不起..

路上遇到前男友　人妻秒提離婚

最狂上學記　他開曳引機到校讀書

連千毅酒店談和沒揪他　海線大哥..

偷吃懷孕人妻！小王對上軍人夫慘..

逃亡大陸17年　陳由豪竟求判無..

269旅中士焚傷　正是洪案禁閉..

即／連千毅決定續留看守所不抗告..

狗打架...惡男鐵棒狂K小模和..

妻查紀錄器驚見夫車震　小三羞：..

被控伸狼手舔乳　移民署隊長挨告

更多熱門

相關新聞

軍人爸回家！2歲弟秒超越「最強小三」

「爸爸是他的，這才是最強小三吧！」今年2歲的萌弟小阿智個性活潑、調皮，每當軍人爸休假返家時，佔有慾就會冉冉升起，還直接跟正宮搶人，連碰都不行，讓老媽醋勁大發。

中和9死縱火案　更審首開家屬痛批

三重警匪對峙案　悍匪遭判5年2月

聖師創日行一善邪教帝國…啟迪五良美德

快訊／邪教女主持人教唆毆殺女幹部

關鍵字：

殺人口角父子逆子死刑無期徒刑台中地檢署

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面