逆子要千萬不成當街砸死老父　檢認定「有與社會隔離必要」建請判死

▲逆子在自家門口當街砸死老父，檢方起訴並建請求處死刑。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

家暴、襲警樣樣來的孫姓男子，只因父親不願借款1千萬讓他投資自動化設備，竟當街對父親拳打腳踢，更用鋁門及重達15公斤的「請勿停車」石墩重砸父親頭部及身體，造成嚴重內出血，送醫不治。台中地檢署27日偵結，認為孫男已有典型「邊緣性人格」，家人也建請求處極刑，有與社會隔離必要，依殺害直系血親尊親屬罪起訴，並建請求處死刑。

起訴書指出，現年40歲的孫姓男子早年雖結婚，卻因家暴導致離婚，性格怪異的他也對父親等家人家暴，甚至多次辱罵、攻擊員警等，入獄後也對監獄管理員出言不遜，甚至攻擊舍監，已是問題人物。

孫男多年前經商失敗，無所事事，在外居住的他經常回老家伸手向70歲老父親要錢花用。今年7月25日中午，孫男回北區老家找父親，要求給1000萬元讓他可以投資自動化設備遭拒。他隔天下午身上帶著2把刀，再回老家要錢不成，當場與父親口角衝突。

▲▼逆子當街將生父砸到昏迷，警方及救護人員到場制止並將傷者送醫。（圖／資料照）

孫男先將父親從3樓拖至1樓大門口外後，將他推倒，接著對父親拳打腳踢，還用鋁門砸脖子。胡姓外婆見狀上前阻止，孫男竟不聽勸，還賞外婆耳光，並拿交通三角錐砸她導致受傷。孫男母親見狀，當街跪下哭求，但孫男卻像是失控的猛獸般，拿起重達15.4公斤，放在路邊的請勿停車路障告示牌石墩，高舉後猛砸倒在地上的父親頭部及身體導致昏迷。

警方到場後，趁機將孫男壓制上銬，同時趕緊叫救護車將孫父及其外婆送醫，外婆只受到輕傷，但孫父則因為傷勢過重，急救不治。

孫男雖坦認犯行，但辯稱他是義憤殺人，還將家人動機指向父親與前妻長妻通姦等誇張言論，檢察官當然不信。孫男母親、外婆及親姊、親妹4人均對他提出告訴，姊妹更當庭要求將他處以極刑。

檢察官認為，孫男長期家暴及並多次攻擊警察及監獄管理員，不懂檢討自己，而習慣歸責他人自我合理化，伴隨易怒、施暴的人格特性，已有典型邊緣性人格特質。他在大白天打死生父，家人甚至建請求處極刑，顯見家庭已無法容忍，即使服刑出獄後，家人也無法提供有效支持。為保護社會安全，刑事司法應有永久或幾近永久將他與社會隔離必要。建議法院審理時若證實孫男有精神疾病，應判處無期徒刑；若案發時責任責任能力正常，應判處死刑。

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