太危險了！　婦女車輛故障待援竟抱幼兒站快車道交警熱心排除

▲一名婦女因車輛故障，竟抱著1歲多的小孩，站在南區台17線快車道上等救援，交警大隊員警經過發現，先將車輛推至路旁，並協助通知修車廠前來修理，避免發生追撞憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名婦女9月26日下午5時許，因車輛故障，竟抱著1歲多的小孩，站在南區台17線快車道上等救援，由於正值下班時間，現場車流量大、車速快十分危險，交通警察大隊員警經過發現，先將車輛推至路旁，並協助通知修車廠前來修理，避免發生追撞憾事。

交通警察大隊表示，小隊長楊振輝任職於該大隊新營拖吊小隊，26日返回大隊部參加會議後，約下午5時駕車返回駐地途中，行經南區台17線與喜明街口時，發現台17線南下內側快車道上，有位婦人抱著1歲多孩童，不明原因站在一輛自小客車旁，經下車上前了解，得知該自小客車係引擎故障無法啟動，而停於內側快車道上等待救援。

由於當時正值下班時間，車流量大，且該自小客車後方沒有放置故障警示標誌，極易發生追撞，可說險象環生，楊小隊長先將警車停在後方警示，獨自徒手將自小客車推置於路旁，並將婦人、孩童保護至路旁，等待修車廠人員前來救援。

交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，交通警察除了交通執法外，「交通服務」也是重要一環，楊員對民眾的困難，能即時給予幫助，無形中可能防止了一件交通事故的發生，值得同仁學習，將在公開集會表揚他善行義舉。