　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

太危險了！　婦女車輛故障待援竟抱幼兒站快車道交警熱心排除

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲一名婦女因車輛故障，竟抱著1歲多的小孩，站在南區台17線快車道上等救援，交警大隊員警經過發現，先將車輛推至路旁，並協助通知修車廠前來修理，避免發生追撞憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一名婦女因車輛故障，竟抱著1歲多的小孩，站在南區台17線快車道上等救援，交警大隊員警經過發現，先將車輛推至路旁，並協助通知修車廠前來修理，避免發生追撞憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名婦女9月26日下午5時許，因車輛故障，竟抱著1歲多的小孩，站在南區台17線快車道上等救援，由於正值下班時間，現場車流量大、車速快十分危險，交通警察大隊員警經過發現，先將車輛推至路旁，並協助通知修車廠前來修理，避免發生追撞憾事。

▲一名婦女因車輛故障，竟抱著1歲多的小孩，站在南區台17線快車道上等救援，交警大隊員警經過發現，先將車輛推至路旁，並協助通知修車廠前來修理，避免發生追撞憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通警察大隊表示，小隊長楊振輝任職於該大隊新營拖吊小隊，26日返回大隊部參加會議後，約下午5時駕車返回駐地途中，行經南區台17線與喜明街口時，發現台17線南下內側快車道上，有位婦人抱著1歲多孩童，不明原因站在一輛自小客車旁，經下車上前了解，得知該自小客車係引擎故障無法啟動，而停於內側快車道上等待救援。

▲一名婦女因車輛故障，竟抱著1歲多的小孩，站在南區台17線快車道上等救援，交警大隊員警經過發現，先將車輛推至路旁，並協助通知修車廠前來修理，避免發生追撞憾事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於當時正值下班時間，車流量大，且該自小客車後方沒有放置故障警示標誌，極易發生追撞，可說險象環生，楊小隊長先將警車停在後方警示，獨自徒手將自小客車推置於路旁，並將婦人、孩童保護至路旁，等待修車廠人員前來救援。

交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，交通警察除了交通執法外，「交通服務」也是重要一環，楊員對民眾的困難，能即時給予幫助，無形中可能防止了一件交通事故的發生，值得同仁學習，將在公開集會表揚他善行義舉。

ET快訊
慶富詐貸63億判決結果出爐！老董陳慶男判刑25年
校花女兒17歲血癌末期！曝回診「驚人發現」…楊月娥心酸哽咽
當街擄人畫面曝光！送貨一半遭攔…4惡煞電擊棒猛電塞他上車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

輪椅男開車到漁港「曬太陽」　老電瓶害拋錨…警幫接電助脫困

太危險了！　婦女車輛故障待援竟抱幼兒站快車道交警熱心排除

建構臺灣自駕車產業生態系　「亞洲．矽谷」專區超吸睛

幼童發燒抽搐！　母向交警請求協助護送平安就醫

宜蘭新寮瀑布步道　受豪大雨影響暫停開放

酒駕不容忍 南警全市同步強力攔查取締酒駕

擋預算、要自肥？　民進黨台南市黨部質疑議長郭信良公然說謊

樂觀男工作失去一條腿仍拚生活　屏東警送暖

2男合作專偷娃娃機店　夜路走多踢到鐵板當場落網

彰化敬老禮金縮水只發1千元綠營槓上了　　藍營：會債留子孫

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

輪椅男開車到漁港「曬太陽」　老電瓶害拋錨…警幫接電助脫困

太危險了！　婦女車輛故障待援竟抱幼兒站快車道交警熱心排除

建構臺灣自駕車產業生態系　「亞洲．矽谷」專區超吸睛

幼童發燒抽搐！　母向交警請求協助護送平安就醫

宜蘭新寮瀑布步道　受豪大雨影響暫停開放

酒駕不容忍 南警全市同步強力攔查取締酒駕

擋預算、要自肥？　民進黨台南市黨部質疑議長郭信良公然說謊

樂觀男工作失去一條腿仍拚生活　屏東警送暖

2男合作專偷娃娃機店　夜路走多踢到鐵板當場落網

彰化敬老禮金縮水只發1千元綠營槓上了　　藍營：會債留子孫

民進黨黨慶28日登場！立委參選人「男女神」吳怡農、賴品妤呼籲支持者同樂

台鐵隱瞞普悠瑪煞車皮噴飛事實　黃國昌痛批林佳龍包庇

觀護盃／施晉堯三分準絕殺秀　展現霸氣接班璞園一哥

10月開賣！「beard papaX森永」牛奶糖泡芙來了　3款獨家外皮每日限量

網購包裝減量指引最快10月上路　4大電商推「綠色物流箱」

輪椅男開車到漁港「曬太陽」　老電瓶害拋錨…警幫接電助脫困

慶富詐貸63億判決結果出爐！老董陳慶男判刑25年

逆子要千萬不成當街砸死老父　檢認定「有與社會隔離必要」建請判死

種田忙到來不及…他開「農耕曳引機」到校上學　校方：下不為例

借券數量門檻降至1張...30日正式上路　證交所：鼓勵投資人參與

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

地方熱門新聞

郭台銘退黨遭冷處理　蔡：好聚好..

2019金牌音樂趴安平警將交管

「嘉有好市集」周末登場

BMW豪華轎車大拍賣

萬巒購買「豬腳」孝親　無奈自小..

敬老禮金1千　藍：會債留子孫

小小海巡體驗營首發場

台南市議會退回2020年總預算

台南七股遊蕩犬隻影響人車安全

郵差心臟停止靠「生命之鏈」重..

台南市總預算被退請議長高抬貴手

桃園市優質紅茶　評鑑比賽頒獎

台南麻豆交流道匝道重大死亡車禍..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

更多熱門

相關新聞

台鐵四腳亭=雙溪電車線故障　影響26列次

根據台鐵通報，今（27日）天10:09起四腳亭=雙溪間東西正線電車線沒電，經電力調配室處理，10:23起除瑞芳=四腳亭間西正線電車線沒電，其餘區間已恢復正常供電。目前四腳亭=雙溪間以東正線單線雙向行車。

萬巒購買「豬腳」孝親　無奈自小客車故障急煞人

台大3D定位　讓心導管電燒零輻射

「美軍男友」打悲情牌　她差點被騙13萬

汽車半夜拋錨 他蹲路肩燒香被逮

關鍵字：

婦女故障幼兒快車道

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

換新iPhone超簡單！LINE紀錄全複製

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

妻偷吃夫雙胞胎哥　懷孕不知爸是誰

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面